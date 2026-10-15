Znany muzyk zagrał na lotnisku Chopina. Fot. Facebook / Emilio Piano

Co może cię czekać na lotnisku poza nudną odprawą i nerwowym czekaniem na lot? Oczywiście występ dwóch gwiazd muzyki poważnej! Nieoczekiwany koncert mogli wysłuchać pasażerowie, którzy zjawili się ostatnio na warszawskim lotnisku Chopina. Słynny polski śpiewak skradł całe show.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Spacerujesz sobie po lotnisku, aż tu nagle słyszysz dźwięki pianina. Po chwili dochodzi do tego piękny śpiew śpiewaka operowego. Co się dzieje? Właśnie spotkało się dwóch znanych muzyków!

Darmowy koncert na lotnisku Chopina. Nagranie z Jakubem Orlińskim zachwyca

Na warszawskim lotnisku pojawił się Emil Reinert (znany w social mediach jako Emilio Piano). Zamiast bezczynnie siedzieć i czekać na lot, zaczął nagle grać na pianinie. I jakby tego było mało, po chwili podszedł do niego polski śpiewak Jakub Orliński. Razem wpadli na pomysł, by połączyć siły i wykonać "Vedro con mio diletto" Vivaldiego!

REKLAMA

Wszystko udało się nagrać smartfonem. Zresztą inni oczekujący na lot także wyciągali swoje telefony, by zarejestrować tę niezwykłą chwilę. Koncert wysłuchali i seniorzy, i dzieci z rodzicami.

Nawet jeżeli spotkanie obu artystów było ustawione, świetnie odegrali oni swoje role zaskoczonych muzyków, którzy właśnie natknęli się na siebie na lotnisku. Zresztą efekt można zobaczyć na video, jakie Emilio Piano opublikował w social mediach.

Kim jest Emilio Piano?

Przyjrzyjmy się jednak dokładniej głównym bohaterom. Emilio Piano to urodzony w 1994 r. niemiecki pianista i kompozytor, który już w wieku 10 lat został przyjęty do Konserwatorium Hectora Berlioza. Dwa lata później ukończył szkołę i to z najwyższym wyróżnieniem. W czasie swojej dotychczasowej kariery zagrał koncerty w Europie oraz Ameryce. Swoją popularność zwiększył materiałami, jakie publikuje w social mediach. Często gra bowiem mini-koncerty w miejscach publicznych. Jego nagrania cieszą się wielką popularnością, zdobywając setki milionów wyświetleń na TikToku.

REKLAMA

Z kolei 35-letni Jakub Orliński od ósmego roku życia śpiewał w amatorskim chórze "Gregorianum", z którym koncertował w kraju i za granicą. Przez 11 lat śpiewał muzykę renesansową. Od wielu lat koncertuje w Polsce, ale też innych krajach.

Polska publiczność zna go nie tylko z oper. Kontratenor regularnie wychodzi poza swoją główną branżę – występował choćby w ramach festiwalu Męskie Granie. Pojawia się też poza sceną muzyczną – gdy ogłaszano, że Imagination Day 2025 nadchodzi, a na scenie wystąpią topowe nazwiska, Orliński znalazł się wśród zaproszonych gości rozmawiających o współczesnej kreacji.

REKLAMA

Inny polski wątek w karierze Emilio Piano

Warto dodać, że Emilio Piano wyraźnie ceni polskich kolegów po fachu. Tworzył bowiem też muzykę z Wojciechem Urbańskim, polskim producentem, którego kompozycje można usłyszeć m.in. w produkcjach HBO czy Netfliksa. Wspólnie z francuską wokalistką Lucie oraz libańsko-francuskim trębaczem Ibrahimem Maaloufem nagrali m.in. piosenkę "Maison".

By w pełni pojąć skalę zaangażowania Emilio w ten projekt, warto dodać, że, by go zrealizować, musiał przeprowadzić się na pewien czas do naszego kraju.

Co ciekawe, do współpracy Emilio Piano i Wojciecha Urbańskiego doszło przez przypadek. Polski producent przebywał w studiu i uchyliła nagle drzwi wejściowe, by je przewietrzyć. Wtedy poznał pianistę.

Poniżej dalsza część artykułu.