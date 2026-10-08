Nowe ogłoszenia Mystic Festival i Pol'and'Rock. Foto: L Paul Mann, Reniid007/ Shutterstock

Organizatorzy Mystic Festivalu ogłaszają kolejne zespoły, które zagrają na przyszłorocznej edycji imprezy. Do tego na Pol'and'Rock 2027 pojawi się żywa legenda rocka młodszego pokolenia. Fani gitar powinni szykować się na gorący sezon koncertowy.

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Mystic Festival 2027 od kilku dni ogłasza zespoły, które zagrają w przyszłym roku w Gdańsku. Wiemy już, że jedną z gwiazd będzie Faith No More, które właśnie wraca na sceniczne deski. Co jednak z artystami mniej znanymi, ale nierzadko ciekawszymi pod kątem muzycznym?

Mystic Festival, czyli coś dla fanów mocniejszych brzmień

Organizatorzy Mystica przekazali właśnie, że na ich imprezie zagrają Lorna Shore, Watain, Converge oraz Green Lung. Co ciekawe, każda z tych grup pokazuje inne oblicze cięższego grania, co sugeruje, że impreza idzie w jeszcze większy eklektyzm.

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Lorna Shore to gwiazda współczesnego deathcore'u, czyli stylu łączącego ciężki metal z hardcore'em. O skali popularności zespołu niech świadczy fakt, że ostatnie jego dwa albumy trafiły na wysokie pozycje list przebojów na całym świecie – w tym na Billboard 200.

Amerykański Converge to już bezkompromisowe połączenie hardcore'u i ekstremalnego metalu. Jego najsłynniejszy album, "Jane Doe" z 2001 roku, to klasyk mathcore'a i symbol wczesnych lat XXI wieku (wielka w tym zasługa ikonicznej okładki).

Po innej stronie metalowej barykady stoją muzycy Watain, którzy grają właśnie swoją pożegnalną trasę koncertową (nie można wykluczyć, że występ na Mystic Festival będzie ostatnim w Polsce w ich karierze). To legenda black metalu. Choć wczesne nagrania zespołu kojarzą się z twórczością klasyków pokroju Mayhem, kolejne płyty zawierały już dźwięki o wiele bardziej melodyjne i przywołujące skojarzenia z inną legendą, grupą Dissection.

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Blackmetalowe koncerty to zresztą jeden z najmocniejszych punktów Mystica. Przekonałem się o tym na tegorocznej edycji, o czym pisałem w tekście byłem na Mystic Festival 2026 – po największe emocje musiałem zejść do piekła.

I wreszcie Green Lung. To brytyjski zespół grający stoner/doom metal (czyli takie Black Sabbath, ale na sterydach). Znawcy gatunku twierdzą, że wydany w 2019 r. debiutancki album "Woodland Rites" usytuował muzyków w gronie żywych legend gatunku.

Mystic Festival 2027 odbędzie się w dniach 10–12 czerwca w Gdańsku-Letnicy (tym razem nie na terenie Stoczni Gdańskiej). Ma to pozwolić zwiększyć liczbę biletów oraz zaprosić na miejsce bardziej znane zespoły. Stąd też zapewne skrócenie imprezy o jeden dzień. W czasie poprzednich edycji fani mogli przyjechać na trzy główne dni festiwalu oraz dzień "rozgrzewkowy". Nie zredukowano jednak liczby scen, tych nadal będzie pięć.

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Kolejne zespoły mają zostać zaprezentowane wkrótce. Wcześniej organizatorzy przekazali nam, że jednym z headlinerów festiwalu będzie Faith No More. Zespół Mike'a Pattona powraca na sceniczne deski po kilkuletniej przerwie.

Pol'and'Rock z żywą legendą rocka

To jednak nie koniec niespodzianek. Fani nieco wyżej nastrojonych gitar i czystszych wokali, będą zachwyceni faktem, że w Polsce zagra zespół Halestorm, który będzie jedną z gwiazd 33. edycji Pol'and'Rock Festival. Po raz kolejny usłyszymy zapewne "I Miss the Misery" czy "Love Bites (So Do I)". Tym razem muzycy mają promować swój najnowszy album "Everest".