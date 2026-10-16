Waldemar Żurek o zabezpieczeniach majątkowych w śledztwie ws. sprawie kampanii "Sprawiedliwe Sądy". Fot. Ministerstwo Sprawiedlowści / gov.pl

Waldemar Żurek poinformował o kolejnym kroku w sprawie postępowania dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Annie P. i Piotrowi M. prokurator zabezpieczył majątek. Mowa nawet o dochodach z wynagrodzenia pobieranego z Kancelarii Prezydenta.

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"4,6 mln zł – takiej wartości majątek Anny P. i Piotra M. prokurator objął zabezpieczeniem w sprawie kampanii 'Sprawiedliwe Sądy'. 8,4 mln zł – taką wartość ma cały majątek zabezpieczony w tym postępowaniu" – wskazał Waldemar Żurek w najnowszym komunikacie.

Zabezpieczono majątki Anny P. i Piotra M.

Śledczy zabezpieczyli trzy nieruchomości, udziały w kolejnej, pieniądze na koncie bankowym oraz instrumenty finansowe na rachunku papierów wartościowych. Zabezpieczenie objęło również dochody Anny P. z wynagrodzenia w Kancelarii Prezydenta RP.

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie wyjaśniała, że zabezpieczenie mienia to "środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej Polskiej Fundacji Narodowej".

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Choć te postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym są nieprawomocne i można złożyć na nie zażalenia do sądu, to "z chwilą wydania stanowią one tytuł wykonawczy i są natychmiast wykonalne (art. 462 k.p.k.)" – zaznaczono.

Prokurator generalny przyznał, że to "jedna z najbardziej bulwersujących spraw z okresu rządów poprzedniej władzy, dlatego trzeba ją rozliczyć do spodu". "Na szczęście zabezpieczony majątek prawie całkowicie pokrywa szkodę wyrządzoną Polskiej Fundacji Narodowej" – podsumował.

Kim są Piotr M. i Anna P.? To ich firma odpowiadała za kampanię billboardową "Sprawiedliwe sądy"

Piotr M. i Anna P. to byli PR-owcy Beaty Szydło oraz twórcy spółki Solvere. Firma przed laty realizowała kampanię billboardową "Sprawiedliwe sądy" dla Polskiej Fundacji Narodowej, za którą – według doniesień Polskiego Radia 24 – otrzymała około 1,19 miliona złotych.

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W ramach kampanii PFN promowała w internecie, na billboardach oraz w telewizji materiały o tytułach np.: "Pijany sędzia awanturował się w klubie", "Sędzia z żoną kradli elektronikę", "Sędzia kradła spodnie" czy "Sędzia może kłamać bezkarnie". Momentalnie pojawiły się wątpliwości, czy takie działania należą do statutowych celów fundacji – tym bardziej że na kampanię poszła niemal połowa wydatków Polskiej Fundacji Narodowej za 2017 rok. Ostatecznie sąd orzekł, że Polska Fundacja Narodowa działała niezgodnie ze statutem.

Dodajmy, że w czasie, gdy w Polsce rządziło PiS, Anna P. oraz Piotr M. pracowali także w Centrum Informacyjnym Rządu. Teraz Piotr M. jest koordynatorem w TV Republika. Natomiast Anna P. to dyrektorka Biura Wydarzeń Prezydenta w kancelarii Karola Nawrockiego.

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Anna P. i Piotr M. pod koniec września zostali zatrzymani przez CBA