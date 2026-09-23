CBA zatrzymało m.in. Annę P. Fot. cba.gov.pl

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował w środowy poranek, że funkcjonariusze CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. Druga z wymienionych osób, to dyrektorka Biura Wydarzeń Prezydenta. Dzisiejsze zatrzymanie dotyczy śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.

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"Dzisiaj rano w Warszawie na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Piotra M. i Annę P." – napisał na platformie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Anna P. i Piotr M. zatrzymani przez CBA. W tle afera ws. nieprawidłowości w PFN

Według informacji, które przekazał we wpisie, zatrzymani trafią do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. "Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę przekazać" – podsumował Dobrzyński.

Później na briefingu prasowym Dobrzyński dodał, że zatrzymanie przebiegało spokojnie, obyło się bez żadnych incydentów. – Obecnie osoby te są przewożone do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Będą tam z nimi wykonywane zaplanowane czynności. Trafią właśnie do Rzeszowa, ponieważ to właśnie tamtejsza prokuratura prowadzi śledztwo związane z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. To na jej zlecenie działali funkcjonariusze CBA – wyjaśnił i zaznaczył:

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– To jest bardzo poważna sprawa kryminalna. Te osoby podejrzewane są o popełnienie przestępstw kryminalnych, dlatego zostały zatrzymane przez agentów CBA.

Kim są Piotr M. i Anna P.? To ich firma odpowiadała za kampanię billboardową "Sprawiedliwe sądy"

Piotr M. i Anna P. to byli PR-owcy Beaty Szydło oraz członkowie zarządu spółki Solvere. Firma przed laty realizowała kampanię billboardową "Sprawiedliwe sądy" dla Polskiej Fundacji Narodowej, za którą – według doniesień Polskiego Radia 24 – otrzymała około 1,19 miliona złotych.

W ramach kampanii PFN promowała w internecie, na billboardach oraz w telewizji materiały o tytułach np.: "Pijany sędzia awanturował się w klubie", "Sędzia z żoną kradli elektronikę", "Sędzia kradła spodnie" czy "Sędzia może kłamać bezkarnie". Momentalnie pojawiły się wątpliwości, czy takie działania należą do statutowych celów fundacji. W tym samym czasie trwały już protesty przeciwników zmian w wymiarze sprawiedliwości.

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Żurek po zatrzymaniu Anny P. i Piotra M. zabrał głos

Po zatrzymaniu Anny P. i Piotra M. głos zabrał także obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Zatrzymanie kolejnych osób w śledztwie dotyczącym opłacanej ze środków Polskiej Fundacji Narodowej kampanii 'Sprawiedliwe Sądy' to jasny sygnał: mechanizmy wyprowadzania publicznych pieniędzy na partyjną propagandę są skrupulatnie rozliczane" – napisał na platformie X.