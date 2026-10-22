Toyota pokazała wyniki z Europy. Miejski crossover rozbił bank: ponad 155 tys. sztuk Fot. naTemat

Toyota Motor Europe podsumowała wyniki za pierwsze 9 miesięcy 2026 roku. Przez trzy kwartały koncern dostarczył do klientów w Europie łącznie 936 042 samochody marek Toyota i Lexus.

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Kluczowym czynnikiem budującym wynik pozostaje wysoki popyt na modele z napędami zelektryfikowanymi. W okresie od stycznia do września wolumen takich pojazdów sięgnął 813 623 sztuk, co oznacza wzrost o 13 procent rok do roku. Zelektryfikowane warianty stanowiły 87 proc. ogólnej sprzedaży Toyota Motor Europe na Starym Kontynencie.

Nowe modele hybrydowe i elektryczne napędzają sprzedaż Toyoty w Europie

Najciekawiej zrobiło się w segmencie aut w pełni elektrycznych – ich sprzedaż zwiększyła się aż o 136 proc., przekraczając poziom 100 tysięcy egzemplarzy (dokładnie 104 832 sztuki).

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Wiceprezydent ds. sprzedaży w Toyota Motor Europe, Till Conrad, wskazał, że rosnące zainteresowanie klientów jest efektem rozbudowy gamy modelowej. Jak poinformował, nowe Aygo X stało się najprzystępniejszą hybrydą w ofercie, natomiast modele C-HR+, bZ4X oraz bZ4X Touring umacniają pozycję koncernu na europejskim rynku aut elektrycznych.

Sama Toyota utrzymała drugie miejsce wśród najchętniej wybieranych producentów samochodów w Europie. Od stycznia do września rejestracje aut z logo Toyoty wyniosły 873 445 egzemplarzy, generując wzrost o 0,9 proc. rok do roku.

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Liderem sprzedaży pozostaje miejski crossover Yaris Cross. Do klientów trafiło 155 066 aut tego typu. Drugą lokatę zajął Yaris z wynikiem 125 260 egzemplarzy, a podium zamyka Corolla, dostarczona w liczbie 113 583 sztuk. Istotny udział w wolumenie zachowują także miejski crossover Aygo X (82 581 sztuk) oraz C-HR (101 139 sztuk).

Hybrydy Toyoty to już 86 proc. sprzedaży marki w Europie

W przypadku samej marki Toyota sprzedaż aut z napędami zelektryfikowanymi wzrosła o 15 proc. rok do roku, osiągając 753 665 sztuk. Stanowi to 86 proc. całkowitego wolumenu producenta w Europie (wzrost o 11 punktów procentowych).

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Najpopularniejsze modele zelektryfikowane w gamie Toyoty to: Yaris Cross Hybrid: 155 066 egz.), Yaris Hybrid: (125 258 egz.), C-HR Hybrid / Plug-in Hybrid: 101 139 egz. Corolla Hybrid: 93 350 egz., Aygo X Hybrid: (78 509 egz.).

Z kolei linia samochodów użytkowych Toyota Professional zakończyła pierwsze dziewięć miesięcy wynikiem 113 352 sprzedanych aut. Trzonem oferty pozostaje model PROACE CITY, który osiągnął wolumen 47 506 egzemplarzy. Z kolei łączna sprzedaż pick-upa Hilux – dostępnego także w odmianie w pełni elektrycznej – wyniosła 27 400 sztuk.