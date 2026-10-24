Oto nasz nowy MotoBrief Fot. naTemat

Oto on, najnowszy odcinek naszego nowego programu motoryzacyjnego "MotoBrief", w którym Adam Nowiński i Łukasz Grzegorczyk rozmawiają o (niespodzianka) samochodach. Ale nie tylko, bo jest też o premierach, wyższości silników nad rakietami oraz trochę o odcinkowych pomiarach prędkości. Zapraszamy serdecznie do oglądania!

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Zaczniemy od powrotu do Paryża, gdzie przyjrzymy się nowościom Hyundaia, BYD i Xpenga. Jednak najwięcej emocji budzi Porsche Mission S, którego premierę relacjonował nasz wysłannik Konrad Bagiński.

Zestawimy je z Teslą Roadster i zastanowimy się, czy wizjonerskie zapowiedzi Elona Muska mają jeszcze pokrycie w rzeczywistości. Przyjrzymy się również nowemu Volkswagenowi ID. Tiguan, który garściami czerpie z historii marki, oraz efektownemu SUV-owi od Mercedesa-AMG.

Nie zabraknie też tematów z polskich dróg. Porozmawiamy o rekordowo długim odcinkowym pomiarze prędkości na A2 i problemach kierowców na warszawskiej Modlińskiej.

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Na koniec będzie trochę motoryzacyjnej zabawy. Odwiedzimy nowy salon Toyoty i Lexusa na warszawskim Bemowie, gdzie Łukasz uczył się driftu pod okiem Kuby Przegońskiego.