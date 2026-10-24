Ponad 3000 sztuk broni w rękach radykałów. Te dane z Niemiec niepokoją Shutterstock

Mimo zaostrzenia prawa w Niemczech wzrosła liczba ekstremistów posiadających pozwolenie na broń. Pod koniec 2025 roku było ich ponad 1600 – wynika z danych NDR.

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Mimo zaostrzenia niemieckiego prawa dotyczącego dostępu ekstremistów do broni ich liczba wśród posiadaczy zezwoleń nadal rośnie. Jak podała w piątek publiczna stacja NDR, powołując się na informacje uzyskane od ministerstw spraw wewnętrznych wszystkich krajów związkowych, pod koniec 2025 roku ponad 1600 ekstremistów posiadało pozwolenie na broń. Rok wcześniej było ich co najmniej 1500.

Ponad 1300 osób mających takie zezwolenie należało do środowisk skrajnie prawicowych lub ruchu tzw. "Obywateli Rzeszy" (Reichsbürger). W statystykach władz znaleźli się również lewicowi ekstremiści, islamiści, radykalni przedstawiciele ruchu Querdenker oraz osoby przypisane do innych środowisk ekstremistycznych.

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NDR zastrzega, że są to dane minimalne, ponieważ nie wszystkie kraje związkowe przekazały kompletne informacje. Rzeczywista liczba ekstremistów posiadających pozwolenie na broń może więc być wyższa.

Ponad 3000 sztuk broni palnej w rękach ekstremistów

Nie jest również znana dokładna liczba sztuk broni palnej znajdującej się w rękach ekstremistów, ponieważ odpowiednie dane przekazało tylko 11 z 16 krajów związkowych. Z dostępnych informacji wynika jednak, że jest ich ponad 3000. Najwięcej broni posiadają osoby związane ze skrajną prawicą, w tym ze środowiskiem "Obywateli Rzeszy".

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W 2024 roku ponad 4000 sztuk broni palnej znajdowało się w rękach przedstawicieli określonych środowisk prawicowych i antypaństwowych. Skrajni prawicowcy posiadali 2996 sztuk, "Obywatele Rzeszy" i tzw. Selbstverwalter, czyli osoby odrzucające zwierzchnictwo państwa, 932, a osoby zaliczane do środowiska dążącego do delegitymizacji państwa – 124. Dane te pochodzą z odpowiedzi niemieckiego rządu z grudnia 2025 roku na zapytanie partii Zielonych.

NDR: skomplikowana procedura

Według NDR w 2025 roku ekstremistom odebrano pozwolenia na broń około 250 razy. Także ta liczba może być wyższa, ponieważ dwa kraje związkowe nie przekazały danych lub przesłały informacje, których nie można było wykorzystać. Rok wcześniej cofnięto natomiast 360 zezwoleń na broń należących do neonazistów, "Obywateli Rzeszy" i tzw. Selbstverwalter. Jak wskazuje NDR, procedura odbierania zezwoleń jest skomplikowana, a decyzje władz są wielokrotnie zaskarżane przed sądami.

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W 2024 roku rząd koalicji SPD, Zielonych i FDP zaostrzył przepisy dotyczące dostępu ekstremistów do broni. Rozszerzono m.in. katalog przestępstw przeciwko państwu i o charakterze ekstremistycznym, które mogą być podstawą odmowy wydania pozwolenia. Zwiększono też liczbę instytucji, do których kierowane są rutynowe zapytania podczas sprawdzania wiarygodności osób ubiegających się o dostęp do broni.