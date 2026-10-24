Armenia wygrała 24. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. Polska nie znalazła się na podium. Rewelacyjny Wiktor Sas, który reprezentował nasz kraj z utworem "Gravity", zajął 6. miejsce, zdobywając 144 punkty.
Eurowizja Junior 2026 odbyła się w sobotę, 24 października, na Malcie (choć ubiegłoroczny konkurs wygrała Francja). O zwycięstwo walczyło 16 państw, a o końcowym wyniku zdecydowały głosy widzów i jury. Najwięcej punktów, aż 202, zdobyła Naré z Armenii, która wystąpiła z piosenką "BOO!". Dla Armenii to już trzeci triumf – wcześniej wygrywała Juniora w 2010 oraz 2021 roku.
Na miejscach na podium kolejno uplasowali się:
Które miejsce zajęła Polska na Eurowizji Junior 2026? Wiktor Sas dał świetny występ
Polskę reprezentował 14-letni Wiktor Sas z Przechlewa, zwycięzca dziewiątej edycji programu "The Voice Kids". Na scenie w Ta' Qali wykonał utwór "Gravity", stworzony przez Małgorzatę Uściłowską (Lanberry), Mikołaja Trybulca (Tribbs), Antoniego Alagierskiego (Koder) i Coacha Harrisona.
Wiktor, jeden z faworytów fanów, wystąpił jako siódmy uczestnik i wraz z czterema tancerkami zachwycił nowoczesnym, energicznym występem. Ostatecznie zajął szóste miejsce i zdobył 144 punkty.
Jeszcze przed sobotnim finałem w ankiecie fanów na Eurovisionworld, największym portalu eurowizyjnym na świecie, Hiszpania zajmowała pierwsze miejsce z wynikiem 24 proc., a Polska plasowała się na drugiej pozycji z 17 proc. głosów. Trzecia była Armenia (15 proc.), czwarty Cypr (9 proc.), piąta Macedonia Północna (7 proc.), a szósta Ukraina (6 proc.).
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Polska Eurowizję Junior wygrywała aż dwa razy
Polska bierze udział w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior od jego pierwszej edycji w 2003 roku, choć po dwóch startach wycofała się i do rywalizacji wróciła w 2016 roku. Największe sukcesy przyszły w 2018 i 2019 roku, kiedy konkurs wygrały kolejno Roksana Węgiel z piosenką "Anyone I Want to Be" i Viki Gabor z utworem "Superhero". W 2021 roku na drugiej pozycji uplasowała się Sara James z "Somebody" – przegrała z reprezentantką Armenii, Maléną, o zaledwie 6 punktów. W ubiegłym roku nasz kraj reprezentowała Marianna Kłos z piosenką "Brightest Light", która zajęła ósme miejsce.