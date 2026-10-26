Logo sklepu IKEA nad parkingiem
Zamiast parówki paluszek rybny. Nowy hot dog w Ikea kosztuje od 4,50 zł. Fot. Rafal Rutkowski / Shutterstock

Ikea ma swoim w bistro nowego hot doga, jakiego nie kupimy ani w Żabce, ani na stacji Orlenu. Kosztuje 4,50 zł, a w bułce nie znajdziemy parówki.

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Ikea słynie nie tylko z mebli i dodatków, ale też z taniego jedzenia na miejscu, w tym właśnie słynnych hot dogów. Przez ponad 20 lat bułka z parówką kosztowała tam złotówkę, ale w 2019 r. sieć podniosła cenę dwukrotnie, a w 2022 r. hot dog podrożał do 4 zł. Wciąż jednak nie jest zbyt wygórowana cena, więc niektórzy jeżdżą tam specjalnie tylko po to, by się najeść za parę złotych.

Nowy hot dog w Ikea. Z paluszkiem rybnym z mintaja

Nowość to hot dog z paluszkiem rybnym, czyli panierowany filet rybny w klasycznej bułce. "Świetnie smakuje z sosem tatarskim, który idealnie równoważy smaki" – czytamy w opisie na stronie Ikea. Sieć zastrzega też, że asortyment oraz ceny mogą się różnić w zależności od sklepu.

Podstawowa wersja (bułka plus paluszek) kosztuje 4,50 zł. Profil foodnewspolska na Instagramie podaje, że z sosem tatarskim jego cena wzrasta do 6,50 zł. Tymczasem na stacjach benzynowych królują parówki, kiełbasy i kabanosy.

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Skład hot doga z Ikei. Co jest w środku?

Z opisu produktu na stronie Ikea wynika, że skład hot doga tworzą cztery elementy:

  • Paluszek rybny – mintaj (60 proc.), mąka pszenna, olej rzepakowy, woda, skrobia pszenna, sól, skrobia kukurydziana, dekstroza (cukier gronowy), drożdże, ocet jęczmienny, czosnek, pieprz, cebula, kurkuma i papryka;
  • Bułka – mąka pszenna, woda, cukier, drożdże, olej rzepakowy, sól, emulgator i kwas askorbinowy;
  • Ketchup – przecier pomidorowy, woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, konserwanty (sorbinian potasu i benzoesan sodu), kwas cytrynowy, przyprawy;
  • Musztarda – woda, gorczyca (20 proc.), cukier, ocet spirytusowy, sól, przyprawy (m.in. kurkuma, cynamon, goździki).

    • Skład jest krótki i bez zaskoczeń. Ryby w paluszku jest 60 proc., reszta to głównie mąka, skrobia i olej, a konserwanty trafiły do ketchupu. Na 100 g wychodzi 208 kcal, 5,9 g tłuszczu, 29,2 g węglowodanów (w tym 6,3 g cukrów), 9 g białka i 1,15 g soli. Skład sosu tatarskiego nie jest podany na stronie.

    Nowy hot dog z Ikei. Co o nim piszą internauci?

    Pod wpisem o nowym hot dogu z Ikei na profilu foodnewspolska komentujący są podzieleni. "Dajcie to do Żabki!" – apeluje jedna z osób. "2 ziko za sos to gruba przeginka" – stwierdza inny internauta.

    Są też głosy ulgi. "Wow, spodziewałam się większego dramatu w składzie" – zauważa internautka. Nie brakuje ironii, bo Ikea podaje np. 5,923 g tłuszczu na 100 g. "Widać, że Ikea bierze wartości odżywcze na poważnie i dokładną ich zawartość mierzy z użyciem spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego” – żartuje inny komentujący.

    A smak? "Nic szczególnego, dość mdły..." – ocenia jedna z osób. "Pyszny jest" – zapewnia ktoś inny. Werdykt i tak wydadzą klienci, bo nowość jest już w sprzedaży.