Drwal wraca do Maka w listopadzie. Kielce mogą go dostać sześć dni przed resztą kraju. Fot. Robson90 / Shutterstock

Burger Drwala wróci do McDonald’s w listopadzie. To będą 15. urodziny kanapki, więc sieć szykuje specjalną premierę. W internecie krążą już dwie daty, 12 i 18 listopada. Ta pierwsza dotyczy tylko jednego miasta, w którego centrum właśnie wyrasta stalowa konstrukcja.

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Na Drwala część z was czeka jak na pierwszy śnieg. McDonald’s potwierdził listopadowy powrót Drwala, a sieć ma w zanadrzu coś więcej niż zwykły powrót do menu. "Szykowany jest jego nowy wariant, a także planowana jest specjalna premiera" – przekazało pod koniec września "Faktowi" biuro prasowe sieci.

Kiedy Burger Drwala 2026? Najpierw Kielce, potem reszta kraju

Profil o wymownej nazwie "Newsy dla bezrobotnych" na X podał, że Burger Drwala 2026 pojawi się najpierw w Kielcach, już 12 listopada, a w pozostałych restauracjach 18 listopada. McDonald’s tych dat nie potwierdził. Trop kielecki wygląda jednak na mocny.

Kielce Nasze Miasto opisuje, że na skrzyżowaniu Sienkiewicza i Staszica rośnie duża stalowa konstrukcja. Urząd miasta potwierdził, że stoi za nią McDonald’s, a instalację przygotowuje Papaya Films, która robiła wcześniejsze kampanie Drwala.

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Robotnicy mówią o wydarzeniu od 12 do 16 listopada, a według Radia Kielce miasto zarobi na tym ponad 80 tys. zł. Podobne akcje były w poprzednich latach. Drwal miał swój gigantyczny sweter w Ustroniu, restaurację z grami planszowymi w Łodzi, a rok temu "termowizyjne" ekrany w Poznaniu.

Jakie smaki Burgera Drwala w tym roku?

Poznań dostał w zeszłym roku kanapkę sześć dni przed resztą Polski. Przeciek z Kielcami może się więc powtórzyć. Nadal to jednak tylko nieoficjalne informacje. Pewny jest tylko jeden nowy wariant Drwala, ale "Mak" również na razie milczy. Portal Spożywczy zwraca uwagę, że McDonald’s nie zdradził też, które zeszłoroczne wersje wrócą ani ile zapłacimy.

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Bazą pozostaje zwykły Drwal, który debiutował w 2011 roku. W składzie jest kotlet wołowy, ser w panierce, bekon, sałata, prażona cebulka, sos i bułka z posypką serowo-bekonową. W poprzednim sezonie obok niego stały cztery warianty: Kurczak, Żurawina, Chrzan i debiutujące Ogniste Papryczki z sosem habanero.

Burger Drwala 2025. Tak wyglądał zeszły sezon

Klasyczny Drwal wjechał do wszystkich restauracji w środę 19 listopada 2025 roku. Kosztował 25,90 zł, a w zestawie z frytkami i napojem 33,90 zł. Cztery pozostałe wersje Drwala doszły tydzień później, 27 listopada, a ostrą odmianę McDonald’s reklamował zdaniem "Wystarczy jeden kęs nowości i od razu zrobi się cieplej!"/

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Wcześniej, od 13 listopada, trwała przedpremiera Drwala w Poznaniu, gdzie McDonald’s zapraszał do "najcieplejszej restauracji w Polsce". Sezon skończył się 1 lutego 2026 roku. Z kalendarza da się też wyczytać mały algorytm powrotu Drwala.

Z zestawienia Portalu Spożywczego wynika, że premiery wypadały 23 listopada 2022, 8 listopada 2023, 20 listopada 2024 i 19 listopada 2025 roku. Każda w środę. Środą jest też 18 listopada 2026 roku.