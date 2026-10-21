Kobieta w sklepie sprawdza składa chleba ciemnego
Ciemny bochenek kusi zdrowym wyglądem. Prawdę mówi dopiero skład. Fot. Pressmaster / Shutterstock

Ciemny kolor chleba nie zawsze oznacza, że powstał z mąki pełnoziarnistej. Jasny bochenek wystarczy zabarwić karmelem, by udawał razowca. Czy chleb jest naprawdę pełnoziarnisty, zdradza jedna linijka na etykiecie.

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Zamiast oceniać ciemny chleb po skórce, lepiej zapytać ekspedientkę lub odwrócić go etykietą do siebie i sprawdzić, jaka mąka otwiera skład chleba. Składniki wypisuje się bowiem od tego, którego w bochenku jest najwięcej.

Skąd ciemny kolor, skoro chleb nie jest pełnoziarnisty?

Prawdziwy chleb pełnoziarnisty ciemnieje sam. Mąkę do niego miele się z całego ziarna, razem z otrębami i zarodkiem, i to one dają szarobrązowy odcień oraz więcej błonnika. Jasna mąka to w zasadzie samo wnętrze ziarna (bielmo), stąd blady kolor kajzerki.

Żeby jasny bochenek udawał razowy, wystarczy go podkoloryzować. "Zdarza się, że ciemny kolor pieczywa może wynikać z dodanego barwnika" – podkreśla Agnieszka Pocztarska, twórczyni portalu Czytamy Etykiety, cytowana przez "Wprost".

"Farbą" zwykle jest słód jęczmienny albo karmel E150. Ten pierwszy to zwykły składnik żywności, ale z karmelem jest inaczej. Olsztyński oddział Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przypomina w poradniku dla kupujących, że karmel E 150 dla ciemnej barwy można dodać wyłącznie do chleba słodowego.

Nie chodzi przy tym o jakieś trucie ludzi. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał karmele za bezpieczne w dopuszczalnych ilościach. Zakaz w pieczywie pilnuje raczej tego, żeby jasny chleb nie udawał zdrowszego, niż jest i nie wprowadzał w błąd klientów.

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Barwienie chleba to stary trik piekarzy

Kilkanaście lat temu "Dziennik Polski" opisywał kontrolę IJHARS, po której okazało się, że ponad 8 proc. sprawdzonych piekarni stosowało barwienie chleba zakazanym karmelem.

Prof. Halina Gambuś z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie tłumaczyła gazecie, że razowy chleb sprawia piekarzom kłopot, bo gorzej rośnie, jest zbity i łatwo się kruszy. – Konsumenci kojarzą ciemny kolor pieczywa z jego większymi wartościami zdrowotnymi – oceniała ekspertka.

Niedawno pisaliśmy też, jak producenci tostów i tortilli mijają się z prawdą na opakowaniach. W tamtej kontroli IJHARS coś nie grało u aż 60 proc. sprawdzonych firm i sklepów.

Jak rozpoznać chleb pełnoziarnisty na etykiecie?

Listę składników powinna otwierać mąka z dopiskiem "razowa", "pełnoziarnista" albo "graham". Jeśli na czele stoi zwykła mąka pszenna, a dalej słód lub E150, trzymamy w ręku jasny chleb w przebraniu. "Wieloziarnisty" też niczego nie przesądza, bo zwykle oznacza tylko garść ziaren w cieście.

Zdradzić może też waga. Według "Wprost" barwiony bochenek jest lekki, puszysty jak bułka i ma podejrzanie czekoladowy odcień. Razowiec swoje waży, ma zbity miękisz i raczej szarawą barwę. Dlatego nawet gdy dietetycy wskazując najlepszy chle, patrzą przede wszystkim na mąkę i skład, a nie na nazwę.