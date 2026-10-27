Najlepsza Pierwsza Dama? Sondaż naTemat Fot. public domain / wikipedia // Fot. shutterstock

Wokół roli Pierwszej Damy narastają często skrajne emocje w społeczeństwie. Choć od wyboru obecnego Prezydenta RP minął rok, to styl sprawowania tej reprezentacyjnej funkcji przez jego żonę, Martę Nawrocką wywołuje falę dyskusji i ciągłych porównań do jej poprzedniczek. Wiele osób wciąż wspomina na przykład klasę Jolanty Kwaśniewskiej. W naTemat.pl chcemy więc sprawdzić, którą Pierwszą Damę wskażą jako najlepszą nasi Czytelnicy.

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Dyskusja na temat roli małżonki głowy państwa przybrała na sile po ostatnich wypowiedziach ekspertów od wizerunku oraz opublikowanych wynikach badań pracowni sondażowych. Porównania Marty Nawrockiej do Jolanty Kwaśniewskiej stały się nieuniknione – wystarczyło zaledwie kilka zdań komentarza ze strony specjalisty od wizerunku, by na nowo rozbudzić debatę o tym, czym właściwie powinna cechować się idealna Pierwsza Dama.

Porównanie Nawrockiej i Kwaśniewskiej

– Panią Jolantę Kwaśniewską znam i obserwuję od lat. Pani Marta Nawrocka zaczyna przygodę jako pierwsza dama. (...) Ale też nie jesteśmy ani naiwni, ani ślepi. Są to osoby z różnych środowisk, światopoglądów. (...) Pani Marta ma w sobie dużo dobrego serca, dużo zainteresowania Polkami i Polakami. W jaki sposób to zrobi (wykorzysta swoją rolę – przyp. red.)? Tego nie wiemy. Czas to pewnie oceni. Pani Jolanta Kwaśniewska jest fantastycznym wzorem i trendsetterką tego, w jaki sposób urząd pierwszej damy można wykorzystać dla dobra rodaków – mówił niedawno Jakub B. Bączek – trener mentalny i motywacyjny w Telemagazynie.

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Do tego dochodzą wyniki sondażowe. Choć w pierwszych miesiącach żona obecnego prezydenta wypadała w badaniach świetnie – była drugą najlepiej ocenianą pierwszą damą po Jolancie Kwaśniewskiej – to z czasem pozytywnych opinii zrobiło się mniej (w nowym sondażu życie Nawrocką zweryfikowało – straciła 17 p.p.).

Nie da się ukryć, że z jednej strony mamy wzorzec stworzony w latach 90. przez Jolantę Kwaśniewską: niezwykle aktywną społecznie i stanowiącą przez dekadę bezsprzeczny wzór stylu oraz elegancji. Z drugiej – osobę, której życie codzienne zupełnie zmieniło się w 2025 roku, gdy mąż został głową państwa, a ona pojawiła się na świeczniku, choć wcześniej nie była osobą publiczną, a funkcjonariuszką Służby Celno-Skarbowej (Marta Nawrocka w pracy nosiła broń, ujawniła, czy użyła jej w akcji).

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Najlepsza Pierwsza Dama to... Odpowiedz w sondażu internetowym

Wyzwania dynamicznej codzienności, zainteresowanie mediów, plany podczas prezydentury męża, zaskakujące deklaracje – jak wtedy, gdy Nawrocka powiedziała o in vitro – i wiele różnych innych czynników może wpłynąć na ocenę Pierwszej Damy.

Być może dla niektórych najlepsza była w tej roli Danuta Wałęsa, może Jolanta Kwaśniewska, z lat 2005-2010 Maria Kaczyńska, Anna Komorowska, Agata Kornhauser-Duda lub obecna Marta Nawrocka. W naTemat.pl chcemy sprawdzić, jak Polki i Polacy oceniają Pierwsze Damy i która jest według nich najlepsza.

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Sonda Najlepsza Pierwsza Dama to: ... odpowiedzi Danuta Wałęsa Jolanta Kwaśniewska Maria Kaczyńska Anna Komorowska Agata Kornhauser-Duda Marta Nawrocka