Toyota tnie ceny rocznika 2026. Rabaty do 52 800 zł i kredyt od 0,30 proc. Materiały prasowe Toyota

Końcówka roku to zwykle dobry moment na zakup nowego samochodu, ale tym razem Toyota naprawdę wyciągnęła kalkulator. Wyprzedaż rocznika 2026 obejmuje auta właściwie z każdego zakątka gamy: od malutkiego Aygo X, przez Corollę i C-HR, aż po Land Cruisera oraz nowe elektryki.

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Ceny zaczynają się od 79 900 zł, rabaty dochodzą do 52 800 zł, a do tego Toyota dorzuca finansowanie. I tutaj robi się ciekawie, bo oprocentowanie EV Kredytu zaczyna się od 0,30 proc., a przedsiębiorcy mogą znaleźć również leasing z sumą opłat od 100,1 proc.

Co ważne, nie mówimy wyłącznie o samochodach stojących gdzieś na końcu listy wyposażenia w konfiguracji, której nikt nie chciał. Wyprzedażą objęto m.in. hybrydowe bestsellery, takie jak Corolla i Toyota C-HR, Camry, Priusa oraz najnowsze elektryczne SUV-y marki.

Liczba aut jest jednak ograniczona, więc w przypadku niektórych wersji słowo "wyprzedaż" należy traktować całkiem dosłownie.

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Toyota Aygo X od 79 900 zł. I teraz jest hybrydą

Najtańszym samochodem w całej promocji jest Toyota Aygo X. I nie mówimy już o dotychczasowej wersji benzynowej. Aygo X po raz pierwszy dostało układ hybrydowy 1.5 o mocy 116 KM. Przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,2 sekundy, ale znacznie ciekawsza jest druga liczba: według WLTP w mieście może zużywać od 2,9 l/100 km. W cyklu mieszanym producent podaje 3,7–3,9 l/100 km.

W wyprzedaży rocznika Toyota Aygo X Active kosztuje od 79 900 zł. I już podstawowa odmiana ma automatyczną skrzynię, 17-calowe koła, automatyczną klimatyzację, kamerę cofania, adaptacyjny tempomat, asystenta utrzymywania auta na pasie oraz system multimedialny z 9-calowym ekranem.

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Dla przedsiębiorców jest jeszcze jeden argument. W Leasingu KINTO One rata za Aygo X zaczyna się od 616 zł netto miesięcznie. Leasing Konsumencki KINTO One startuje natomiast od 758 zł brutto miesięcznie. Kalkulacja tych rat została wykonana dla umowy na 36 miesięcy, 10 proc. wpłaty własnej i limitu 60 tys. km.

Corolla jest królową flot. Teraz można wybierać spośród trzech nadwozi

Jeżeli Aygo X jest propozycją przede wszystkim do miasta, Toyota Corolla zaczyna zabawę na zupełnie innym poziomie. To od 2021 roku najczęściej wybierany nowy samochód osobowy w Polsce, a jednocześnie jeden z najważniejszych modeli flotowych. W wyprzedaży rocznika 2026 promocja obejmuje Sedana, Hatchbacka oraz TS Kombi.

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Hybrydowa Corolla Sedan Active z układem 1.8 Hybrid o mocy 140 KM kosztuje od 107 600 zł. Hatchback Comfort zaczyna się od 114 000 zł, a TS Kombi Comfort od 118 000 zł.

Hatchback i kombi mogą być również wyposażone w mocniejszą hybrydę 2.0 o mocy 178 KM. Toyota podaje średnie zużycie paliwa od 4,4 l/100 km WLTP dla Corolli Hybrid. W wersji Comfort na liście standardowego wyposażenia znajdziemy m.in. 16-calowe aluminiowe felgi, cyfrowy zestaw wskaźników 12,3 cala, Toyota Smart Connect z ekranem 10,5 cala oraz Toyota T-MATE.

Corolla ma również własną ofertę KINTO One. Dla firm miesięczna rata zaczyna się od 993 zł netto, natomiast w Leasingu Konsumenckim od 1221 zł brutto. Podobnie jak przy Aygo X kalkulację wykonano dla 36 miesięcy, 10 proc. wpłaty własnej i 60 tys. km łącznego przebiegu.

Toyota C-HR od 120 800 zł. A można zejść jeszcze niżej dzięki finansowaniu

Toyota C-HR jest jednym z modeli, które na polskich ulicach trudno już przeoczyć. W wyprzedaży podstawowa odmiana 1.8 Hybrid Comfort o mocy 140 KM kosztuje od 120 800 zł.

Wyższa wersja Style została wyceniona od 139 600 zł. Dostaje m.in. 18-calowe felgi, reflektory LED, Smart Connect+ z ekranem 12,3 cala i nawigacją, czujniki parkowania oraz bezprzewodową ładowarkę telefonu.

C-HR Executive kosztuje od 151 400 zł, natomiast GR SPORT od 152 300 zł. Na tym wybór napędów się nie kończy. Dostępna jest również hybryda 2.0 o mocy 180 KM z napędem na przód lub AWD-i oraz wersja Plug-in Hybrid. Ta ostatnia może być szczególnie ciekawa dla firm.

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Toyota C-HR Plug-in Hybrid ma 223 KM, emituje od 47 g CO2/km i w odmianie Comfort Plus kosztuje w promocji od 147 900 zł. To o 33 tys. zł mniej od ceny katalogowej.

Standardowa hybrydowa C-HR ma też całkiem mocną ofertę finansowania. KINTO One dla firm zaczyna się od 990 zł netto miesięcznie, a Leasing Konsumencki od 1218 zł brutto.

Prius potaniał o 38 tys. zł

Jedną z największych obniżek dostała Toyota Prius. I tutaj warto zatrzymać się na chwilę, bo obecna generacja ma już niewiele wspólnego z czasami, gdy Prius wyglądał przede wszystkim jak demonstrator oszczędzania paliwa.

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Obecny model jest niskim, efektownym PHEV-em, który może przejechać do 86 km w trybie elektrycznym. W ramach wyprzedaży ceny zaczynają się od 138 900 zł, a w zależności od wersji rabat względem ceny katalogowej sięga aż 38 000 zł. Obniżono ceny wersji Comfort, Prestige i Executive.

Jest tutaj jeszcze jeden aspekt istotny z punktu widzenia przedsiębiorców. Prius emituje według danych homologacyjnych od 36 do 47 g CO2/km. Toyota zwraca uwagę, że samochody emitujące poniżej 50 g CO2/km mogą spełnić warunki pozwalające skorzystać z wyższego limitu amortyzacji obowiązującego od początku 2026 roku. Ostateczne skutki podatkowe zależą oczywiście od konkretnej sytuacji przedsiębiorcy.

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Camry od 162 900 zł. Rabat dochodzi do 31 900 zł

Nie każdy chce crossovera. I całe szczęście, bo w wyprzedaży znalazła się również Toyota Camry. Hybrydowa limuzyna dysponuje układem piątej generacji o mocy 230 KM, a deklarowane średnie zużycie paliwa zaczyna się od 4,8 l/100 km.

Toyota Camry z rocznika 2026 kosztuje od 162 900 zł. Promocja obejmuje wersje Comfort, Prestige oraz Executive, a rabat może dochodzić do 31 900 zł.

Patrząc na dzisiejsze ceny nowych samochodów klasy średniej i SUV-ów, niespełna 163 tys. zł za 230-konną hybrydową limuzynę brzmi już zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu.

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Land Cruiser ma największy rabat. 52 800 zł

A jeśli ktoś chce wykorzystać wyprzedaż do zakupu czegoś zdecydowanie bardziej terenowego, na drugim końcu gamy stoi Land Cruiser.

Promocja obejmuje wersje Executive oraz Invincible. Ceny zaczynają się od 359 100 zł i uwzględniają Ekobonus 7,3 proc. Najważniejsza jest jednak wysokość maksymalnego rabatu. W przypadku Land Cruisera można zejść z ceny nawet o 52 800 zł.To największa obniżka wymieniana przez Toyotę w ramach obecnej wyprzedaży rocznika 2026.

Trzeba jeszcze dodać, że Toyota przez lata była kojarzona przede wszystkim z hybrydami, ale w 2026 roku gama elektryków mocno się rozrosła. Producent wprowadził w tym roku pięć nowych aut elektrycznych, a cała oferta ma obejmować 11 modeli z takim napędem.

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Wyprzedażą objęto trzy elektryczne SUV-y. Najtańszy jest Urban Cruiser, którego ceny zaczynają się od 135 900 zł. Samochód występuje z dwoma pojemnościami akumulatora oraz trzema wariantami mocy.

Nowa Toyota bZ4X kosztuje od 155 900 zł. W tej cenie mówimy o wersji przednionapędowej o mocy 167 KM z akumulatorem 57,7 kWh. W gamie są również auta z baterią 73,1 kWh, mocą 224 KM i napędem na przód albo 343 KM oraz napędem na cztery koła X-MODE.

Największy elektryczny SUV marki, Toyota bZ4X Touring, startuje od 189 900 zł za odmianę 224 KM z napędem na przednią oś. Wersja AWD X-MODE ma aż 380 KM i kosztuje w wyprzedaży od 206 900 zł.

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EV Kredyt od 0,30 proc. Tu robi się naprawdę ciekawie

Sama obniżka ceny nie jest jedynym argumentem Toyoty. Toyota Financial Services przygotowała kilka różnych form finansowania, zależnie od samochodu i typu klienta. W przypadku elektryków najmocniej wygląda EV Kredyt.

Oprocentowanie wynosi 0,30 proc. przy finansowaniu przez 24 miesiące lub 1,70 proc. przy umowie na 36 miesięcy. Oferta jest przeznaczona zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców i obejmuje wybrane elektryczne Toyoty oraz Lexusy z rocznika 2026.

Jest również EV Leasing dla firm. W tym przypadku suma opłat zaczyna się od 100,1 proc. Promocja obejmuje m.in. bZ4X, bZ4X Touring, Urban Cruisera, Toyotę C-HR+ oraz elektryczne modele z rodziny PROACE. Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli samochodów objętych promocją.

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Jeżeli ktoś nie chce elektryka, możliwości jest więcej. Kredyt Toyota Easy Plus obejmuje szeroką gamę samochodów z roczników 2025 i 2026 od Aygo X, Yarisa i Corolli po C-HR, Camry, Priusa czy Land Cruisera.

Przy finansowaniu przez 36 miesięcy oprocentowanie zmienne zaczyna się od 4,89 proc., natomiast przy okresie od 37 do 48 miesięcy wynosi 5,39 proc. Konstrukcja kredytu zakłada ostatnią ratę balonową, co pozwala obniżyć miesięczne obciążenie. Oferta obowiązuje do końca 2026 roku. Jest również Kredyt 50/50.

Tutaj mechanizm jest prosty: połowę ceny klient wpłaca przy zakupie samochodu, a pozostałą część wraz z kosztami kredytu spłaca w 12. miesiącu umowy. Oprocentowanie nominalne jest stałe i wynosi 0,00 proc., natomiast w opublikowanym przez Toyota Financial Services przykładzie reprezentatywnym RRSO wynosi 4,45 proc. Oferta dotyczy wybranych Aygo X, Yarisa oraz C-HR z rocznika 2026 i obowiązuje do 31 października.

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Firmy mają jeszcze osobną promocję na auta użytkowe

Toyota nie zapomniała również o przedsiębiorcach szukających samochodu do pracy.

Promocja "Leasing od 101,99% Professional" obejmuje rodzinę PROACE oraz wybrane Hiluxy. Suma opłat rozpoczyna się od 101,99 proc. ceny samochodu. Warunki bazowe to 45 proc. opłaty wstępnej, 24 miesiące leasingu i wykup na poziomie 16 proc. Oferta obowiązuje do 31 października 2026 roku lub do wyczerpania przeznaczonej na nią puli pojazdów.

Która Toyota z wyprzedaży 2026 wygląda najciekawiej? To zależy od tego, czego ktoś szuka, ale w tej wyprzedaży jest kilka liczb, które szczególnie rzucają się w oczy.

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Aygo X za 79 900 zł jest ciekawym wejściem w hybrydę, zwłaszcza że mówimy o aucie z automatyczną skrzynią i rozbudowanym wyposażeniem bezpieczeństwa. Corolla nadal wygląda na jeden z najbardziej racjonalnych wyborów dla firmy i rodziny, szczególnie przy cenach od 107 600 zł za hybrydowego Sedana.

C-HR PHEV za 147 900 zł może być interesujący dla przedsiębiorców, Prius dostał aż 38 tys. zł rabatu, a Camry kosztująca od 162 900 zł pokazuje, że klasyczna limuzyna wcale nie musi być droższa od przeciętnego SUV-a.

Do tego dochodzą elektryki. Urban Cruiser za 135 900 zł i bZ4X od 155 900 zł zestawione z EV Kredytem oprocentowanym od 0,30 proc. wyglądają znacznie ciekawiej niż same ceny katalogowe.

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A jeżeli ktoś ma zupełnie inne potrzeby i akurat szuka Land Cruisera, może urwać z ceny nawet 52 800 zł. Jest tylko jedno "ale".

Toyota zaznacza, że liczba samochodów objętych wyprzedażą jest ograniczona. Część ofert finansowania kończy się 31 października, inne obowiązują do 31 grudnia 2026 roku, a promocje leasingowe mogą zakończyć się wcześniej po wyczerpaniu puli aut.

Czyli w tym przypadku "wyprzedaż rocznika" nie jest tylko hasłem napisanym wielkimi literami na szybie salonu.

Informacje dotyczące finansowania

EV Kredyt: w przykładzie reprezentatywnym dla samochodu w cenie 197 202,33 zł, przy wpłacie własnej 65 076,77 zł i okresie 24 miesięcy, RRSO wynosi 0,30 proc., całkowita kwota kredytu 132 125,56 zł, całkowita kwota do zapłaty 132 670,98 zł, oprocentowanie zmienne 0,30 proc., a całkowity koszt kredytu 545,42 zł. Kalkulacja na 1 października 2026 roku.

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Kredyt Toyota Easy Plus: w przykładzie reprezentatywnym dla samochodu w cenie 133 608,77 zł, wpłaty własnej 58 787,86 zł i okresu 36 miesięcy RRSO wynosi 7,80 proc., oprocentowanie zmienne 4,89 proc., całkowita kwota kredytu 74 820,91 zł, a całkowity koszt kredytu 13 104,62 zł. Kalkulacja na 1 października 2026 roku.

Kredyt 50/50: w przykładzie reprezentatywnym dla samochodu w cenie 115 445 zł i wpłaty własnej 57 722,50 zł, przy okresie 12 miesięcy, RRSO wynosi 4,45 proc., oprocentowanie stałe 0 proc., a całkowity koszt kredytu 2568,66 zł.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Wymagane jest zawarcie dodatkowego ubezpieczenia AC i od kradzieży, którego koszt nie został uwzględniony w RRSO. Finansującym jest Toyota Bank Polska S.A. Informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

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EV Leasing to leasing operacyjny ze zmienną stopą procentową, sumą opłat od 100,1 proc. ceny pojazdu, opłatą wstępną 30 proc., okresem 24 miesięcy i wykupem 16 proc. Leasing od 101,99% Professional zakłada zmienną stopę procentową, opłatę wstępną 45 proc., okres 24 miesięcy i wykup 16 proc. Promocje leasingowe są przeznaczone dla przedsiębiorców, a zawarcie umowy zależy od ich zdolności finansowej.