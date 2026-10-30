Mateusz Morawiecki o słowach Kaczyńskiego ws. UE. Fot. shutterstock

Mateusz Morawiecki też nie przeszedł obojętnie wobec słów Jarosława Kaczyńskiego o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Były premier postawił sprawę jasno, że ci, którzy też są za tym, nie będą mieli miejsca w jego klubie Rozwój Plus. To był dopiero początek ostrych deklaracji.

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– Widzę, że w PiS zachodzą zjawiska coraz dalej posuniętej "suwpolizacji", czyli przejęcia tej partii przez Suwerenną Polskę – komentował w piątek w Radiu ZET były premier i szef klubu Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki.

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Polityk zadeklarował jednoznacznie, że na listach jego formacji nie znajdą się osoby opowiadające się za wyjściem Polski z UE. – Podjąłem decyzję, że z naszych list nie będą startowali ludzie, którzy są za wyjściem Polski z Unii Europejskiej – podkreślił i dodał, że polska prawica musi mieć silną reprezentację, która potrafi skutecznie i twardo negocjować w UE, a nie "obrażać się na ludzi, na państwa, odwracać się tyłem, ściągać buta Chruszczowa i walić w pulpit".

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W ocenie Morawieckiego Polexit to "kapitulacja, to osłabienie Polski". Były premier powołał się na doświadczenia swoich bliskich i znajomych z Wielkiej Brytanii, wskazując, że warto przeanalizować skutki Brexitu. – Mam bardzo wielu znajomych, przyjaciół, nawet rodzinę w Wielkiej Brytanii i wiem, co się stało po Brexicie. Powinniśmy przypatrzeć się, jak zmienia się sytuacja w państwie, które wychodzi z UE, a jest dużo silniejsze od nas. Dlatego uważam, że nawet rozmowa o Polexicie jest w tym momencie dawaniem paliwa Braunowi, dawaniem paliwa sfanatyzowanej części prawicy, a to jest z kolei woda na młyn Donalda Tuska – ocenił.

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Na koniec pytany o relacje z ugrupowaniem, do którego jeszcze niedawno należał, zaznaczył, iż "nie dopuszcza scenariusza" zakładającego wspólny start Rozwoju Plus i Prawa i Sprawiedliwości z jednej listy. – Jesteśmy już dziś odrębną formacją polityczną – skwitował.

Afera po słowach Kaczyńskiego

Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od tego, jak w środę 28 października na Krynica Forum 2026, prezes PiS Jarosław Kaczyński przekonywał o konieczności reform w Unii Europejskiej. Wśród metod ich realizacji wymienił presję na opinię publiczną oraz wprowadzenie nowego traktatu z odroczonym terminem obowiązywania.

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Stwierdził, że jeśli te wszystkie metody nie pomogą, to "są w końcowych przepisach Traktatu o Unii Europejskiej, a później także i w tych o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przepisy mówiące o tym, na jakich zasadach państwo może wyjść z Unii Europejskiej".

– Twarda metoda, ryzykowna, ale jest naprawdę tak źle, tak bardzo źle, że warto zastosować i taką metodę, jeśli by te inne nie dały rezultatu. Oczywiście to wymaga determinacji, to wymaga uzgodnienia stanowisk. Te stanowiska w różnych sprawach wśród tych państw, o których mówiłem, są niekiedy od siebie, szczególnie chodzi o politykę wschodnią, odległe, ale są – mówił prezes PiS.