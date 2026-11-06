Nawet pół miliona ludzi na Marszu Niepodległości 11 listopada? Fot.Piotr Minkiewicz/shutterstock

Marsz Niepodległości może zgromadzić w tym roku nawet pół miliona osób. Organizatorzy zwracają uwagę na większą liczbę chętnych do przyjazdu do Warszawy. Na wydarzeniu mają pojawić się czołowi politycy prawicy. Stowarzyszenie liczy też na obecność prezydenta Karola Nawrockiego.

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Rafał Buca z organizacji "Marsz Niepodległości" przekazał "Rzeczpospolitej", że trzy- lub czterokrotnie więcej osób niż wcześniej planuje przyjechać do Warszawy autokarami. Zgłosiło się też więcej chętnych do pomocy przy organizacji marszu.

Rekordowa frekwencja na Marszu Niepodległości?

– W ubiegłym roku szacowaliśmy liczbę uczestników na 300 tys. osób. Trudno mi powiedzieć, ilu uczestników przybędzie w tym roku. Być może pół miliona, być może nawet więcej – powiedział Buca.

Dziennik podaje, że 11 listopada w Warszawie mają pojawić się prezes PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, lider Konfederacji Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen oraz Grzegorz Braun. Nie zamierzają jednak maszerować razem.

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Organizatorzy liczą także na udział prezydenta Karola Nawrockiego. Rafał Buca przekazał, że stowarzyszenie pozostaje w kontakcie z głową państwa. Buca poinformował, że prezydent miał przekazać na licytację podczas marszu swoje rękawice bokserskie.

Kancelaria Prezydenta nie potwierdziła dotąd oficjalnie, czy Nawrocki weźmie udział w wydarzeniu. Według nieoficjalnych informacji może pojawić się w Warszawie wraz z przedstawicielami swojej kancelarii.

Trasa Marszu Niepodległości i utrudnienia w ruchu w Warszawie

Organizatorzy zapowiadają, że podczas tegorocznego Marszu Niepodległości będą poruszane kwestie suwerenności Polski, polityki migracyjnej i relacji z Unią Europejską. Będą też poruszać sprawę Trybunału Konstytucyjnego i pomysł, by wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.

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– Nie mam wątpliwości, że w tym roku jednym z tematów będzie zamach rządu na Trybunał Konstytucyjny. Siłowe wtargnięcie wzburzyło znaczną część Polaków – stwierdził rzecznik stowarzyszenia.

Przypomnijmy, Marsz Niepodległości to coroczna manifestacja organizowana 11 listopada w Warszawie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Jest organizowany w Warszawie od 2007 roku. Marsz ma status zgromadzenia cyklicznego, dlatego trasa jest ustalona z góry.

Uczestnicy wyruszą w środę o godz. 14:30 z ronda Dmowskiego. Następnie przejdą przez most Poniatowskiego w kierunku błoni Stadionu Narodowego. Na 11 listopada w Warszawie zgłoszono łącznie 20 zgromadzeń. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia w Święto Niepodległości.