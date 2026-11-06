Przemówienie Roberty Metsoli w Sejmie Fot. Zrzut ekranu / YouTube / Sejm RP

W trakcie przemówienia przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli na sali sejmowej doszło do "happeningu". Posłowie PiS wyciągnęli transparenty z uderzające w rząd i premiera. Na dużym banerze umieścili hasło w języku angielskim: "Tusk dyktator".

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

– Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Thank you – zaczęła swoje przemówienie Roberta Metsola. I kontynuowała w języku angielskim: – Wisława Szymborska kiedyś napisała, że znamy się tylko na tyle, na ile nas sprawdzono. Jeżeli można powiedzieć tak o ludziach, można tak powiedzieć również o narodach. A bardzo niewiele narodów było tak przetestowanych, tak sprawdzonych jak Polska".

Roberta Metsola przemawia w Sejmie. Po chwili posłowie PiS wyjęli transparenty

W trakcie przemówienia Metsoli posłowie PiS wyjęli transparenty, m.in. z napisem "Tusk dyktator". – Jednak Polska zawsze pokazywała i pokazuje, co oznacza możliwość wyłonienia się z takiego testu silniejszą, bardziej sprawiedliwą i dumniejszą. Najtwardsza stal jest wykuwana w najgorętszym ogniu, a polska stal, tak jak polski duch, jest niezłomna – mówiła dalej przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

REKLAMA

Na żółtych transperentach widzimy napisy w języku francuskim i angielskim. "A coup d’état, instigated by Donald Tusk, is underway in Poland" co znaczy " W Polsce trwa zamach stanu zainicjowany przez Donalda Tuska". Teza, że w Polsce mamy zamach stanu, nie pojawia się w przekazie PiS po raz pierwszy.

Donlad Tusk odniósł się do tej "demonstracji" na platformie X. "Za chwilę zaczną śpiewać i sprzedawać zegarki" – napisał. Odniósł się ten sposób do ostatnich wydarzeń spod Trybunału Konstytucyjnego, gdzie jeden z posłów PiS dał popis umiejętności wokalnych.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego z wizytą w Polsce

Przypomnijmy, że Roberta Metsola nową przewodniczącą Parlamentu Europejskiego została w styczniu 2022 roku. Do Polski przyleciała w czwartek. Najpierw spotkała się z premierem Donaldem Tuskiem, a następnie z prezydentem Karolem Nawrockim

REKLAMA

W piątek rano przewodnicząca Parlamentu Europejskiego przyjechała do Sejmu, gdzie powitał ją marszałek Włodzimierz Czarzasty. Po godz. 10 Metsola rozpoczęła przemówienie podczas posiedzenia Sejmu. Następnie spotka się z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Jak przekazał PAP Lech Sołtys z Kancelarii Sejmu, Czarzasty i Metsola mieli rozmawiać m.in. o konferencji przewodniczących parlamentów państw NATO, UE, Ukrainy i Mołdawii. Spotkanie zaplanowano na maj 2027 roku.