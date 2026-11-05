Poseł PiS Michał Wójcik zaśpiewał podczas protestu pod TK Fot. X/Zrzut ekranu, montaż: naTemat

Nietypowy występ przed Trybunałem Konstytucyjnym wywołał poruszenie w sieci. Poseł PiS Michał Wójcik zaśpiewał podczas protestu "Barkę" i utwór "Jak minął dzień" Krzysztofa Krawczyka. Nagranie trafiło do sieci i wywołało falę komentarzy.

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Protestujący zgromadzeni przed Trybunałem Konstytucyjnym w środę późnym wieczorem zobaczyli nietypowy występ. Na scenie przygotowanej przez TV Republikę pojawił się Michał Wójcik. Poseł PiS sięgnął po znane utwory, jak "Barka" czy hit Krzysztofa Krawczyka "Jak minął dzień".

Poseł PiS Michał Wójcik zaśpiewał przed TK. W sieci zawrzało po akcji TV Republika

Występ był transmitowany na żywo przez TV Republika. Fragmenty nagrania Wójcik udostępnił też w mediach społecznościowych. Reakcje internautów były w większości krytyczne.

Przypomnijmy, że zwolennicy demonstracji od kilku dni mówią o "zamachu stanu". Tak PiS, TV Republika i przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego określają wydarzenia z 30 października, kiedy doszło do zmiany kierownictwa TK i interwencji policji.

"Totalny brak poczucia żenady"; "Wesoło jak na zamach stanu"; "Sufit wam się na łeb zwalił. To było tak żenujące, że brak mi słów"; "Tak wygląda zamach stanu w Polsce. Musicie to wysłać do Trumpa. Koniecznie"; "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Szkodzicie!"; "Żenujące przedstawienie. Tak nie wygracie. Jest zamach stanu, a nie dyskoteka. Jestem wściekła" – to przykładowe wpisy pod nagraniem Wójcika.

Do nagrania odnieśli się również politycy. Szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał: "Humory dopisują PiSowskim wojownikom o wolność i niepodległość". "To chyba ta pacyfikacja" – skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka. Nawiązał do wcześniejszych obaw, że policja może usunąć namioty protestujących sprzed TK.

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Krytycznie zareagował również sekretarz generalny Konfederacji Krzysztof Rzońca. "Ktoś mi powie, co ci kretyni wyprawiają?" – dopytywał. Były poseł PiS, a obecnie polityk Rozwoju Plus, Paweł Jabłoński stiwerdził: "Dramat… Opozycja z marzeń Donalda Tuska".

Politycy komentują występ Wójcika. Polityk odpowiedział na krytykę

Poseł PiS zabrał głos w sprawie po północy. W opublikowanym wpisie przekonywał, że piosenka Krzysztofa Krawczyka znalazła się w repertuarze na prośbę osób protestujących przed TK. Dodał, że utwór poprzedził ją niemal godzinny koncert pieśni patriotycznych.

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"Śpiew to element, który podnosi morale i pokazuje, że ludzie nie są w stanie permanentnego lęku przed obecną władzą. Ale to trzeba rozumieć muzykę i oczekiwania ludzi, którzy godzinami marzną przed budynkiem" – czytamy.

Polityk odniósł się też do swoich przesłuchań w prokuraturze. Przekazał, że niedawno spędził tam ponad cztery godziny, a w najbliższych tygodniach czekają go kolejne wizyty. Zapewnił przy tym, że nie zamierza rezygnować z działalności i jest przekonany o zwycięstwie protestujących.

"Dla mniej zorientowanych mogę tylko napisać, że koncert na skrzypcach też potrafię zagrać, ale to by tylko ludzi przybiło. Wygramy, wygrają Patrioci, którzy chcą odrobinę radości w tych trudnych chwilach. A swoją drogą warto zobaczyć, kto jest kim przy okazji takich spraw. To największa wartość tej sytuacji" – napisał Michał Wójcik.

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