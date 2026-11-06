W "Milionerach" Hubert Urbański zadał pytanie za milion złotych. Fot. FB / Polsat

W jednym z ostatnich odcinków "Milionerów" doszło do sytuacji, na którą wiele widzów czeka z niecierpliwością i ciekawością. Padło bowiem pytanie o główną wygraną. Dotyczyło czasu lotu samolotem. Zadano je też fanom teleturnieju w sieci. Okazuje się, że zagadnienie wywołało niemałe poruszenie. Mnóstwo osób zmyliła odpowiedź B, a poprawną była D.

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Bohaterką odcinka z 5 listopada była Zuzanna Janusz z Krakowa. Absolwentka lotnictwa i kosmonautyki, która studiowała także w Londynie, a zawodowo związała się z astronomią, przebrnęła przez całą serię pytań.

Pytanie za milion w "Milionerach"

Wiedziała, jakimi słowami "Marek Grechuta w swoim przeboju zwracał się do pewnej młodej pani". Odpowiedziała też poprawnie, który "dostawczak nie należy do kategorii tych z czasu PRL". Wskazała poprawną odpowiedź również przy pytaniu o to, jaką nagrodę zdobyła Ewa Pajor w 2025 roku – pierwszy raz w historii tę nagrodę dostała kobieta – oraz jakie jest oficjalne zwierzę narodowe Szkocji.

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Jak widać, nawiązywano do różnych zagadnień. Najciekawsze czekało jednak na koniec. Kiedy uczestniczka zdobyła już 500 tys. zł, przyszedł czas na pytanie za milion.

Wówczas Hubert Urbański przeczytał następujące zdanie: "Samolot lata między miastami A i B ze stałą prędkością względem powietrza. Jeśli wzdłuż trasy będzie wiać stały wiatr, to łączny czas lotu tam i z powrotem...".

Do wyboru były cztery odpowiedzi:

A. skróci się, B. nie zmieni się, C. to zależy od siły wiatru, D wydłuży się.

To samo pytanie zadano także internautom na facebookowym profilu Polsatu, podobnie jak wtedy, gdy pytanie w "Milionerach" za 75 tys. zł rozpaliło sieć. Większość osób intuicyjnie wybrała odpowiedź B, zakładając, że zysk w jedną stronę skasuje stratę w drugą. W rzeczywistości prawidłowa jest odpowiedź D – łączny czas lotu wydłuży się (z praw fizyki wynika, że czas stracony pod wiatr jest zawsze większy niż czas zyskany z wiatrem).

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W przypadku podróży z wiatrem samolot szybciej pokonuje trasę w jedną stronę (przy silnym prądzie strumieniowym zdarza się, że samoloty pasażerskie latają z prędkością dźwięku), ale podczas powrotu musi zmierzyć się z przeciwnym kierunkiem podmuchów. Strata czasu przy locie pod wiatr przewyższa zysk uzyskany podczas podróży z wiatrem.

Dobrze wytłumaczył to jeden z internautów, podając przykład. "Samolot pokonuje 1000 km w każdą stronę z prędkością 500 km/h, a wiatr wieje z prędkością 100 km/h. Bez wiatru: 2 h+2 h=4 godziny. Z wiatrem: 1000/600 = 1 godz. 40 min. Pod wiatr: 1000/400=2 godz. 30 min. Łącznie 4 godziny 10 minut, czyli o 10 minut dłużej. To dlatego, że strata czasu podczas lotu pod wiatr jest większa niż zysk podczas lotu z wiatrem" – napisał.

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Uczestniczka nie zaryzykowała. Wygrała 500 tys. zł

Uczestniczka miała jednak wybór, mogła spróbować odpowiedzieć lub zakończyć grę z zagwarantowaną wygraną. Ostatecznie wybrała drugą możliwość i zrezygnowała z odpowiedzi, inkasując 500 tys. zł (warto jednak pamiętać, ile naprawdę można wygrać w Milionerach po odliczeniu podatku).