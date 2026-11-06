Nie żyje Sebastian Lelio. Był cenionym chilijskim reżyserem i laureatem Oscara za film "Fantastyczna kobieta". Artysta zmarł w wieku 52 lat. Informację tę przekazała w sieci jego partnerka, Amalia Kassai. Wspomina o "przyczynach zdrowotnych". Chilijskie media z kolei donoszą, że sprawą zajęła się prokuratura.
"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci z przyczyn zdrowotnych chilijskiego reżysera Sebastiana Lelio" – przekazała Amalia Kassai na Instagramie. W komunikacie bliscy twórcy podkreślili, że "przeżywają trudny czas".
Chilijski portal Emol doniósł, że Lelio został znaleziony martwy w swoim domu w dzielnicy Las Condes w Santiago. Według ustaleń ciało reżysera miała odnaleźć jego partnerka, która następnie powiadomiła służby.
Więcej informacji wkrótce.