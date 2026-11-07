Michał O. miał być sprawcą zamachu w Krakowie. Wiadomo, skąd wziął broń Fot. tomeqs / shutterstock

Sprawca strzelaniny w Krakowie nie jest żołnierzem Wojska Polskiego i nigdy nie miał nic wspólnego z wojskiem. Potwierdził to szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Nieoficjalnie wiadomo, że za sobotni atak odpowiada Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego. Pojawiły się też pierwsze doniesienia, skąd miał wziąć broń.

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Do tej pory wiemy, że w wyniku strzelaniny w Krakowie śmierć poniosło sześć osób, 15 jest rannych. Z relacji świadków i zdjęć z miejsca tragedii wynika, że zamachowiec jeździł samochodem i jednocześnie strzelał.

Jak pisaliśmy już w naTemat, na Rynek wjechał od strony ul. Sławkowskiej, przy której w 2023 roku doszło do strzelaniny w barze. Był ubrany w strój w stylu wojskowym, cały na zielono. Był wyposażony w wojskowy karabinek typu AR-15 z profesjonalną optyką.

Kim jest sprawca zamachu w Krakowie?

Z ustaleń m.in. Onetu wynika, że sprawca ataku to prawdopodobnie Michał O. Już wcześniej rzeczniczka MSWiA potwierdzała, że chodzi o polskiego obywatela. Miał jechać samochodem zarejestrowanym na swojego ojca, mieszkańca województwa świętokrzyskiego.

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Jak podaje Onet, to właśnie ojciec ma prawo posiadania broni. W sumie miał dysponować 11 sztukami. Dziennikarze ustalili, że ani ojciec, ani jego syn nie byli wcześniej notowani. Sprawca tragedii w Krakowie został postrzelony w czasie zatrzymania i trafił do szpitala.

Małopolska policja w sobotę przed godz. 20:00 opublikowała komunikat, że na Rynku Głównym, na wysokości posterunku Policji i Straży Miejskiej stoi autobus, do którego mogą zgłaszać się naoczni świadkowie zdarzenia. "Prosimy wszystkie osoby, które widziały to zdarzenie o zgłaszanie się do tego punktu lub najbliższej jednostki Policji" – czytamy.

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