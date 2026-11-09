Ambika Mod i Leo Woodall w Jeden dzień
"Jeden dzień" łamie serca Fot. Netflix

Jeśli szukacie idealnego serialu o miłości, nie musicie szukać dalej. "Jeden dzień" to najpiękniejszy serial romantyczny na Netfliksie. Listopadowy wieczór to idealny moment, żeby go nadrobić. Albo obejrzeć po raz kolejny.

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Edynburg, 15 lipca 1988 roku. Emma Morley (Ambika Mod), ambitna dziewczyna z robotniczej rodziny, i Dexter Mayhew (Leo Woodall), przystojny chłopak z zamożnego domu, po raz pierwszy rozmawiają ze sobą w noc rozdania dyplomów. Spędzają ją razem, a rano wspinają się na wzgórze Arthur's Seat i obiecują sobie, że o sobie nie zapomną. Od tej pory śledzimy ich losy co roku, zawsze tego samego dnia, 15 lipca, przez prawie dwie dekady.

Każdy odcinek to kolejny rok i jeden dzień z ich życia. Raz są najlepszymi przyjaciółmi, raz prawie się nie znają, raz są w innych związkach, a innym razem o krok od wyznania sobie, co czują. "Jeden dzień", podobnie jak równie znakomici "Normalni ludzie", to opowieść o tym, co się dzieje, gdy dwoje ludzi, którzy są sobie przeznaczeni, nie potrafi powiedzieć tego na głos.

Ambika Mod i Leo Woodall w Jeden dzień
Fot. Kadr z serialu "Jeden dzień"

"Jeden dzień" to najpiękniejszy serial o miłości Netfliksa

Serial powstał na podstawie bestsellerowej powieści Davida Nichollsa, którą już raz przeniesiono na ekran: w 2011 w słabiutkim filmie zagrali Anne Hathaway i Jim Sturgess. Netfliksowa wersja jest zwyczajnie lepsza. Czternaście krótkich odcinków daje bohaterom czas, żeby naprawdę dorosnąć na naszych oczach. Dogłębnie poznajemy ich marzenia, porażki, kompleksy i złe decyzje.

"Jeden dzień" to serial zawieszony między komedią a dramatem, który miesza brytyjskie poczucie humoru z całkiem zwyczajną codziennością. Bawi, wzrusza, irytuje (Dexter potrafi być naprawdę nieznośny) i trafia w czułe miejsca. Ambika Mod ("Będzie bolało") i Leo Woodall ("Biały Lotos") są znakomici i dają przykład idealnej ekranowej chemii. Do tego świetna ścieżka dźwiękowa, która przenosi nas przez kolejne dekady.

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W naTemat "Jeden dzień" znalazł się w naszym zestawieniu najlepszych seriali 2024 roku. "Serial Netfliksa został pominięty w wielu telewizyjnych galach, co powinno być... karalne. Jak ktoś, kto obejrzał 'Jeden dzień', może przejść obojętnie obok pięknej, a zarazem dojrzałej gry aktorskiej duetu Ambiki Mod i Leo Woodalla? Nigdy tego nie zrozumiem" – pisała Zuzanna Tomaszewicz.

Na Rotten Tomatoes serial ma aż 92 procent pozytywnych ocen. "Z niezwykłą uważnością i rozmachem ukazując upływ czasu, "One Day" bywa zarówno radosny i pełen uniesień, jak i melancholijny, ale zawsze pozostaje rozbrajająco romantyczny" – brzmi konsensus w serwisie.

Gdzie obejrzeć "Jeden dzień"?

"Jeden dzień" obejrzycie na Netfliksie, a seans potrwa około 7 godzin. Jedna rada: nie czytajcie spoilerów i przygotujcie chusteczki. Serial ma zwrot akcji, o którym długo nie zapomnicie (fani książki wiedzą, o czym mówimy). W naTemat znajdziecie też nasze zestawienie najpiękniejszych seriali o miłości ostatnich lat.