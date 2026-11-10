Ryanair zmienia zasady przy bramkach. Spóźnisz się, nie polecisz Fot. Katarzyna Ledwon/Shutterstock

Już od 10 listopada wielu pasażerów będzie musiało zmienić dotychczasowe nawyki. Ryanair mówi "dość" i zmienia zasady dotyczące bagaży rejestrowanych. Zignorujesz je, możesz nie wejść na pokład samolotu.

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Wielu pasażerów wciąż żyje w przekonaniu, że na lotnisko można przybyć w ostatniej chwili, licząc na elastyczność obsługi. Od dziś taki błąd może słono kosztować. Kto najmocniej odczuje restrykcje?

Ryanair zaostrza przepisy na lotniskach. Masz bagaż rejestrowany? Lepiej się przygotuj

W obliczu rosnącego obciążenia portów lotniczych przewoźnik zdecydował się na radykalny krok. Chodzi przede wszystkim o to, aby poprawić punktualność rejsów, która w ostatnich miesiącach bywała non stop zaburzana przez długie kolejki i zatory przy stanowiskach nadawania bagażu.

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Irlandzki przewoźnik od dłuższego czasu dawał do zrozumienia, że ma dość pasażerów spóźniających się na odprawę. Już w kwietniu 2026 roku władze linii zapowiedziały wdrożenie nowych regulacji, które dotkną ok. 20 proc. podróżnych – wtedy po raz pierwszy pisaliśmy, że Ryanair ze zmianami ws. bagażu zmusi część pasażerów do pośpiechu.

Mowa o procedurze związanej z nadawaniem bagażu. Osoby przyzwyczajone do podróżowania z walizką rejestrowaną, a nie wyłącznie z małą kabinówką, mogą przeżyć niemiłą niespodziankę na terminalu.

Od 10 listopada bramki będą zamykane wcześniej. Nadanie bagażu w ostatniej chwili się nie opłaci

Punkty nadawania bagażu rejestrowanego przy rejsach z Ryanairem będą zamykać się na pełne 60 minut przed planowanym odlotem, a nie na 40 minut, jak było dotychczas. Jeśli więc ktoś przybędzie w ostatniej chwili, łudząc się, że ze wszystkim zdąży, boleśnie się rozczaruje i nie zostanie wpuszczony na pokład. Krótko mówiąc: lecisz Ryanairem? Na lotnisko musisz przyjechać jeszcze wcześniej.

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Według oficjalnego komunikatu linii ok. 80 proc. pasażerów nie nadaje bagażu rejestrowanego i podróżuje wyłącznie z plecakiem lub małą torbą kabinową, więc w żaden sposób nie odczują oni tej 20-minutowej różnicy. Szczegółowo opisywano, jakie zmiany w Ryanair od listopada 2026 czekają podróżnych, już wiosną.

Warto podkreślić, że podróżni i tak muszą odprawiać się online przed przyjazdem na lotnisko, co oszczędza czas – to obowiązek, odkąd weszła w życie rewolucja w Ryanairze od 12 listopada ubiegłego roku.

Rygorystyczna kontrola Ryanaira. Jakie są dopuszczalne wymiary i limity bagaży?

Ryanair wbrew pozorom dość surowo podchodzi do kwestii wszelkich bagaży, zwłaszcza jeśli chodzi o ich dokładne wymiary i formę. Wielokrotnie byłam świadkiem sytuacji, w których pracownicy przy bramkach naprawdę dokładnie sprawdzali, czy z kosza pomiarowego nie wystają uszy torby lub stelaż plecaka. Nawet sama miałam raz taki stresujący moment i od tamtej pory bardzo się pilnuję.

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Nie bez powodu media piszą, że Ryanair bezlitosny dla turystów potrafi słono policzyć za każdy wystający centymetr.