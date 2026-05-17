Bagaż podręczny to oczko w w głowie tanich linii lotniczych. Odpowiednio dobrany plecak pozwala uniknąć nerwów i wysokich opłat przy bramce. Fot. AS photo family / Shutterstock

Tanie linie lotnicze coraz surowiej podchodzą do wymiarów bagażu podręcznego, a Ryanair wręcz nagradza swoją obsługę za wyłapywanie nieprzepisowych walizek. Istnieje jednak sprawdzony sposób na ominięcie stresu przy bramce i wysokich dopłat. Prawdziwym hitem stał się niedrogi plecak z sieci Action, choć w internecie nie brakuje równie sprytnych alternatyw.

Krótki wakacyjny wyjazd lub city-break często zaczyna się od niepotrzebnych nerwów jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Widok metalowej miarki lotniskowej u wielu turystów wywołuje gęsią skórkę, zwłaszcza gdy obsługa bardzo pilnuje rozmiarów bagaży. Ryanair nie odpuści pasażerom i nie zamierza przymykać oka na nadprogramowe centymetry, dlatego dobór odpowiedniego plecaka czy torby to absolutna podstawa.

Wymiary bagażu podręcznego Ryanair w 2026 r. Zasady i rygorystyczne limity

Irlandzkie linie lotnicze mają jasno sprecyzowane wytyczne dotyczące tego, co możemy wnieść na pokład bez dodatkowej opłaty. Podstawowa zasada jest prosta, ale wymaga linijki i wagi przy pakowaniu. Każdy bilet uprawnia do zabrania zaledwie jednej, stosunkowo niewielkiej sztuki bagażu.

Oto jak w praktyce wyglądają dopuszczalne wymiary bagażu w Ryanair:

Mała torba osobista, która koniecznie musi zmieścić się pod fotelem, to maksymalnie 40 x 30 x 20 cm. Bagaż podręczny do 10 kg, dostępny wyłącznie po wykupieniu opcji pierwszeństwa wejścia, nie może przekraczać 55 x 40 x 20 cm i ląduje w schowku nad głową. Bagaż rejestrowany to już duże opcje do 10 kg, 20 kg lub 23 kg, które należy oddać przy stanowisku odprawy.

Konsekwencje przekroczenia limitów

Przekroczenie tych sztywnych ram wiąże się ze sporymi problemami przed samym wejściem na pokład. Zgodnie z oficjalnymi procedurami przewoźnika, jeśli torba nie wejdzie do kalibratora, trzeba będzie wyciągnąć portfel.

"Zostanie niedopuszczona przy bramce do wejścia na pokład lub, jeśli będzie to możliwe, umieszczona w luku bagażowym samolotu za opłatą w wysokości określonej w naszym Regulaminie" – ostrzega Ryanair w swoich zasadach przewozu.

Słone opłaty za nadbagaż w Ryanairze

Jeśli nasza walizka nie przejdzie pomyślnie lotniskowej weryfikacji, musimy liczyć się z dodatkową opłatą. Osoby bez wykupionego pierwszeństwa wejścia, które zaryzykują i przyniosą bagaż o wadze do 10 kilogramów bezpośrednio do bramki, spotkają się z odmową. To efekt tego, jak Ryanair zmienił zasady bagażu podręcznego w kolejnych aktualizacjach regulaminu.

"Zostanie on umieszczony w luku bagażowym samolotu za opłatą w wysokości 46,00–60,00 EUR/GBP" (czyli od ok. 200 do 250 zł) – precyzuje przewoźnik w swojej tabeli opłat. Jeszcze surowsze zasady dotyczą większych pakunków.

Przyniesienie zdecydowanie za dużej torby do wejścia na pokład oznacza karę rzędu 70 lub 75 euro. Turysta musi ją wtedy posłusznie zostawić przy schodach maszyny lub w specjalnym wózku, aby trafiła do luku.

Przewoźnik nie ma również litości dla urlopowiczów, którzy po prostu źle oszacowali ciężar swoich walizek oddawanych przy tradycyjnych stanowiskach odprawy. Dopłata za dodatkowy kilogram w Ryanairze wynosi dokładnie 13 euro (55 zł) lub 13 funtów. Każde nadprogramowe obciążenie liczone jest osobno, co przy pomyłce o kilka kilogramów może podwoić koszt samej podróży.

Premie dla pracowników, czyli jak Ryanair zaostrza zasady bagażu podręcznego

Restrykcyjna polityka to nie tylko dbałość o cenną przestrzeń w kabinie maszyny, ale przede wszystkim... niezły biznes. Przy milionach pasażerów przewijających się przez europejskie lotniska, każdy dodatkowy kilogram stanowi czysty zysk.

Z tego powodu władze firmy stworzyły specjalny system motywacyjny dla personelu — to właśnie dlatego Ryanair zaostrza zasady bagażu podręcznego i bardziej szczegółowo kontroluje torby przy bramkach.

Pracownicy obsługi lotów otrzymują premie finansowe za znalezienie podróżnych, którzy próbują wnieść za dużą walizkę. Do niedawna nagroda wynosiła 2,50 euro (10 zł) za sztukę, ale skuteczność tego rozwiązania przerosła oczekiwania samego zarządu.

"Liczba ponadgabarytowych bagaży spada z, nie wiem, 0,0001 proc. do 0,00001. W miarę spadku tych liczb, myślę, że podniesiemy stawkę prowizji z 2,50 euro do około 3,50 euro" – wyjawił Michael O'Leary na łamach brytyjskiego dziennika The Times.

Wysoka kara za oszukiwanie na bagażu w Ryanair

"Każdy musi wiedzieć, żeby nie zjawiać się z torbą, która nie mieści się w miarce, bo zostanie obciążony opłatą" – dodał bez ogródek szef irlandzkiego giganta. Turysta ignorujący opłaty dodatkowe może zapłacić wysoką karę rzędu 75 euro (318 zł).

To nauczka dla osób próbujących oszukiwać, wykorzystując nieuwagę obsługi. Zamiast opłacić i nadać nadbagaż przy stanowisku odprawy, niektórzy próbuje przemycić wypchane torby przez kontrolę bezpieczeństwa. To opóźnia wejście na pokład, bo pracownicy muszą pobrać należność i zorganizować transport pakunku do luku. Kara ma do tego zniechęcić.

Plecak do samolotu z Action i tanie internetowe zamienniki

Rynek błyskawicznie zareagował na bezwzględne wymagania tanich linii. Producenci zaczęli masowo szyć torby trzymające się dozwolonych minimów, by pomóc podróżnym w wykorzystaniu skromnej przestrzeni i oszczędzić im nerwów. Królem taniego latania stał się model Spilbergen Dublin, bo niemal połowa Polaków na lotniskach ma plecak z Action właśnie tego producenta.

Ten niepozorny plecak z Action kosztuje zaledwie 44,99 złotych i oferuje 20 litrów pojemności przy wymiarach 25 x 20 x 40 cm. Niestety produkt znika ze sklepowych półek w mgnieniu oka, a jego najnowsza generacja została wykonana z wodoodpornego poliestru z recyklingu. Polacy polują na kolejne dostawy, a braki wykorzystują internetowi handlarze, podbijając ceny na aukcjach.

Budżetowe alternatywy z Allegro i Amazona

Jeśli nie załapiemy się na hit z Action, to z pomocą przychodzą popularne serwisy sprzedażowe. Na portalach takich jak Allegro czy Amazon bez najmniejszego problemu trafimy na tani bagaż podręczny stworzony pod lotnicze miarki. Modele budżetowych marek takich jak Zagatto, Kono czy Cabin Max kosztują w sieci zazwyczaj od niecałych 40 złotych do około 95 złotych.

