Maciej Musiał współprodukował film koreańskiego mistrza Fot. Kadr z "Możliwej miłości" / Netflix

"Możliwa miłość" Lee Chang-donga, nagrodzona Srebrnym Lwem w Wenecji, jest już na Netfliksie. Krytycy są niemal jednogłośni – na Rotten Tomatoes film ma 98 proc. pozytywnych recenzji. Polacy mają powód do dumy, bo jednym z producentów wykonawczych jest Maciej Musiał. Na końcu pojawia się specjalna plansza z hołdem dla "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego.

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Od 6 listopada na Netfliksie można oglądać "Możliwą miłość" (oryg. "Possible Love"). To pierwszy od ośmiu lat film Lee Chang-donga, południowokoreańskiej legendy kina, który stoi za "Płomieniami", "Poezją" i "Miętowym cukierkiem". Opowiada historię dwóch małżeństw z zupełnie różnych światów. Zwolniony z fabryki robotnik i jego żona zostają bohaterami dokumentu, który kręci zamożna filmowczyni. Losy całej czwórki zaczynają się niebezpiecznie splatać.

Grają Jeon Do-yeon ("Secret Sunshine"), Sul Kyung-gu ("Miętowy cukierek"), Zo In-sung i Cho Yeo-jeong ("Parasite"). Scenariusz Lee napisał z Oh Jung-mi, współautorką "Płomieni". Uprzedzamy: film trwa 164 minuty.

"Możliwa miłość" to film produkowany przez Macieja Musiała. Wyrósł z inspiracji "Dekalogiem" Kieślowskiego

Polski akcent? Tak i to jaki. "Możliwa miłość" wyrosła z międzynarodowego projektu współczesnych reinterpretacji "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego, który zainicjował Maciej Musiał.

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Pragnienie dania "Dekalogowi" drugiego życia narodził się u Musiała jeszcze na studiach. Pisząc esej, doszedł do wniosku, że współczesne kino potrzebuje powrotu do empatii. Czułe, humanistyczne kino Kieślowskiego is the new punk" – mówił w "GQ Poland". Początkowo wydawało się, że odzyskanie praw jest niemożliwe, ale do aktora los się uśmiechnął: poprzedni właściciel praw nie zapłacił na czas, przez co je stracił.

"Umowa pozwalała, żeby w takim wypadku Krzysztof Piesiewicz je odzyskał. Zadzwonił do mnie, a ja je odkupiłem. Wydałem wtedy wszystko, co miałem" – opowiadał aktor o rozmowie ze współscenarzystą "Dekalogu".

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Pierwszą odsłoną przedsięwzięcia były "Historie równoległe" w reżyseii Asghara Farhadiego ("Rozstanie"), które zadebiutowały na tegorocznym Festiwalu w Cannes – to reinterpretacja "Krótkiego filmu o miłości". Drugą miała być "Możliwa miłość", ale Lee ostatecznie odszedł od "Dekalogu X" i opowiedział własną historię. Musiał jest jednym z producentów wykonawczych filmu, podobnie jak zmarły w maju Krzysztof Piesiewicz. Na końcu pojawia się jednak plansza z hołdem dla "Dekalogu X", Kieślowskiego i samego Piesiewicza.

Do filmu "Możliwa miłość" trafił Srebrny Lew – Wielka Nagroda Jury, czyli drugie najważniejsze wyróżnienie w Wenecji. Musiał, który był obecny na premierze, nie krył wzruszenia. "Jestem wdzięczny że mogłem być częścią tej historii" – pisał na Instagramie po ogłoszeniu nagród. Wcześniej wyznał, że "spłakał się potężnie". "Oddajemy światu w moim odczuciu film wybitny" – podkreślił. Współprodukowany przez niego film jest też koreańskim kandydatem do Oscara (polskim jest "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego).

"Możliwa miłość" na Netfliksie zachwyciła krytyków

"Możliwa miłość" ma aż 98 procent pozytywnych recenzji. Na ponad 100 recenzji na Rotten Tomatoes negatywne są pojedyncze. W konsensusie krytyków czytamy o perfekcyjnie wyważonym dramacie, "pod którego wypolerowaną powierzchnią kipi chaos nowoczesności".

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Nick Howells z "London Evening Standard" dał filmowi pięć gwiazdek. Jak pisze, dla widzów, którzy lubią kino prawdziwe, to "prawdopodobnie najlepsza rzecz, jaką zobaczą przez długi czas". Recenzent IndieWire, David Ehrlich, nazywa film "kolejnym zapierającym dech, wielowarstwowym jak powieść arcydziełem najbardziej literackiego autora współczesnego kina".

Nieco chłodniej ocenia film Klara Cykorz w recenzji na Filmwebie. Zauważa, że "Możliwej miłości" brakuje intensywności poprzednich filmów reżysera, a pierwsze 20 minut bywa wymagające, "ale i tak jest to kino, o którym można przegadać godziny". Mark Dujsik z Mark Reviews Movies przyznaje z kolei, że film potrafi frustrować i nie ma wyraźnej kulminacji. Jego zdaniem właśnie o to w nim chodzi.