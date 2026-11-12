W 3. sezonie "Pierścieni Włądzy" zginęła lubiana postać Fot. Kadr z "Pierścieni Władzy" / Prime Video

Trzeci sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" wystartował z przytupem – i od razu z ofiarą (a nawet dwiema). Jeden z ulubieńców widzów zginął w finale 4. odcinka i to z ręki osoby, po której raczej by się tego nie spodziewał.

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Na powrót do Śródziemia czekaliśmy dwa lata. W środę 11 listopada na Prime Video trafiły od razu cztery odcinki 3. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy", czyli połowa ośmioodcinkowej serii. Odcinki 5. i 6. zadebiutują 18 listopada, a finał – 25 listopada.

Akcja przeskakuje o pięć lat po upadku Eregionu. Sauron (Charlie Vickers) zbiera armię i dąży do wykucia Jedynego Pierścienia. Już zwiastun dawał nadzieję sceptykom (a tych "Pierścienie Władzy" mają sporo), a pierwsze reakcje krytyków były entuzjastyczne. Na Rotten Tomatoes 3. sezon ma na razie 79 proc. pozytywnych recenzji, o kilka procent mniej od poprzednich dwóch sezonów.

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Widzowie wyraźnie coraz bardziej lubią "tolkienowski fanfik" – ich ocena trzeciego sezonu to na razie wysokie 72 proc. Po czwartym odcinku, "Gundabad", są jednak mocno zszokowani: zginęła ważna postać.

Uwaga, spoilery!

Śmierć w "Pierścieniach Władzy". Fani się tego nie spodziewali

Mowa o Arondirze (Ismael Cruz Córdova). Elf, Galadriela (Morfydd Clark), Celeborn (Jamie Campbell Bower) i ork Marnûkh (Adam Young) wyrywają się z orkowego więzienia, gdy Arondirowi drogę zastępuje zamaskowany wojownik. Spod maski wyłania się Theo (Tyroe Muhafidin) – syn ukochanej elfa, Bronwyn (Nazanin Boniadi), dla którego Arondir był jak ojciec, choć ich relacja była burzliwa. Chłopak został jednym z Nazgnagôl, czyli przyszłych Upiorów Pierścienia na usługach Saurona.

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Theo każe Arondirowi odejść. Ten odmawia i błaga, by pozwolił sobie pomóc. Kiedy wydaje się, że chłopak zaraz zdejmie pierścień, pojawia się Sauron i rozkazuje mu zabić elfa. Theo wbija w Arondira miecz. Ostatnie ujęcie to płatki śniegu opadające na otwarte oczy martwego bohatera.

Fot. Kadr z "Pierścieni Władzy"

Czy dało się to przewidzieć? Twórcy podsuwali tropy: już w 1. odcinku Arondir w bitwie zabija młodego mężczyznę, w którym przez chwilę widzi Theo. Teraz role się odwróciły.

To już druga śmierć w sezonie – w 2. odcinku zginęła Eärien (Ema Horvath), córka Elendila oraz siostra Isildura. Dodajmy, że Arondir, Theo i Bronwyn (podobnie jak Eärien) nie zostali wymyśleni przez J.R.R. Tolkiena, a przez twórców na potrzeby serialu. Zakazana miłość elfa i kobiety była jednym z pierwszych ważnych wątków "Pierścieni Władzy", ale Boniadi nie wróciła w 2. sezonie i uśmiercono jej postać. Teraz zabraknie też Arondira – ulubieńca fanów, choć przed premierą Córdova musiał zmierzyć się z falą rasistowskiego hejtu za "czarnego elfa".

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"To nasz ostatni raz, kiedy pracujemy razem"

– Mam nadzieję, że ludzie mnie nie znienawidzą, bo to nie ja go zabiłem – żartował w "People" 20-letni Muhafidin. Jak dodaje, scena była jedynym momentem w sezonie, gdy obaj aktorzy spotkali się na planie. W rozmowie z ScreenRant opowiedział, że była ona dla nich bardzo emocjonalna.

– Myślę, że ostatecznie doszedłem do wniosku, że to było wielkie święto Ismaela. Rozmawiałem z nim o tym bardzo szczerze, mówiłem, jak wiele dla mnie znaczy, żeby dostał naprawdę wspaniałe pożegnanie. Cała ta sekwencja to hołd dla niego i wszystkiego, co osiągnął. Jest fantastyczny. Jest naprawdę świetny, ale tak, przy tej scenie emocje szalały. Kręciliśmy ją przez ponad dwa tygodnie, więc każdy dzień miał inny klimat. Niektóre dni bardziej uderzały w niego, inne we mnie. Przeważnie towarzyszyła nam myśl: "To nasz ostatni raz, kiedy pracujemy razem". To było naprawdę smutne, a patrzenie na ostatnie dni Ismaela na planie było bardzo smutne. Było trudno, ale to było naprawdę, naprawdę piękne pożegnanie tak silnej, niesamowitej postaci – opowiadał.

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Ciekawe jest jednak to, że aktorzy różnie oceniają winę Theo. Muhafidin uważa, że chłopak działał świadomie – skoro kazał Arondirowi odejść, wiedział, że w przeciwnym razie go zabije. Córdova widzi to inaczej. – Arondir jest świetny, ale... Sauron jest niesamowicie potężny – mówi TV Insider.

Aktor dodaje, że w śmierci jego bohatera był "element wyboru": Arondir wiedział, że może zginąć, a mimo to stanął naprzeciw Theo. Swoje pożegnanie uważa za jeden z najlepszych możliwych scenariuszy, a nawet za "czysto tolkienowski moment fangirlowania" – przy jego śmierci są przecież Nazgnagôl, Sauron, Galadriela, Celeborn, ogromny orzeł i ork.

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