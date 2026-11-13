Ten kierunek zdominuje 2027 rok Fot. Unsplash/Martijn Vonk

Turcja, Egipt czy Tajlandia – nie tym razem. Prestiżowy magazyn właśnie ogłosił, jaki kierunek będzie najlepszy w 2027 roku. Miłośnicy dalekich podróży poza Europę powinni mu się bliżej przyjrzeć. Zachwyca barwami, pyszną kuchnią i tropikalnym klimatem.

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Wybór zaskoczył wielu ekspertów i tym samym udowodnił, że podróżnicze trendy zmierzają w stronę głębokich, autentycznych doświadczeń. Oto kierunek, o którym w najbliższym czasie będzie głośno na całym świecie.

Plebiscyt "Travel + Leisure" wyłonił hit. Azjatycki kraj idealny na podróże w 2027 roku

Magazyn "Travel + Leisure" to jeden z najbardziej wpływowych autorytetów w międzynarodowej branży turystycznej. Wyznacza globalne trendy dla milionów podróżnych na całym świecie. Coroczny ranking tego prestiżowego wydawnictwa to starannie wyselekcjonowane zestawienie miejsc, które nie tylko zachwycają swoją ofertą. To destynacje, które dynamicznie rozwijają infrastrukturę i otwierają się na nowe formy zrównoważonej i świadomej turystyki. Wszystko wskazuje na to, że latem 2027 roku będziemy podróżować inaczej, a ucieczka od tłumów stanie się jednym z kluczowych trendów.

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Eksperci biorą pod uwagę różnorodność kulturową, unikalne doświadczenia lokalne, jakość bazy hotelowej oraz to, jak dany kraj dba o dziedzictwo naturalne. W poprzednich edycjach tytuły te trafiały do najróżniejszych zakątków świata. W ubiegłych latach wyróżniano zarówno metropolie Azji, jak i malownicze regiony europejskie czy afrykańskie parki narodowe.

W tym roku jednak uwaga została skierowana na gigantyczny, niezwykle barwny kraj Azji Południowej, który zdetronizował konkurencję. Co ciekawe, gdy biura podróży zdradziły hity lata 2027, wśród dalekich kierunków wskazywano raczej Wietnam i Hongkong.

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Indie kierunkiem roku 2027. Kraj oczekuje 100 milionów turystów

Wybór Indii na wiodący kierunek podróży na 2027 rok idealnie zbiega się z ambitną wizją rządu w Nowym Delhi. Władze mają nadzieję, że do 2047 roku kraj powita nawet 100 milionów turystów. Niewykluczone, że zwycięstwo w rankingu pomoże tamtejszym władzom osiągnąć cel. Indie doceniono zresztą również w innym zestawieniu – w rankingu, w którym znalazło się Trójmiasto, "National Geographic" 2027 wyróżnił radżastański Dżajpur.

Jednak co sprawiło, że to właśnie Indie zdobyły tytuł? Przede wszystkim kraj ten oferuje niespotykaną nigdzie indziej różnorodność doznań – od monumentalnych pałaców maharadżów w Radżastanie i szczytów Himalajów, aż po plaże Goa czy plantacje herbaty w Darjeeling. Nie brakuje tu też miejsc owianych legendą – Tadż Mahal w Indiach powstało z miłości, to tragiczna historia miłosna, która od wieków przyciąga turystów z całego świata.

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Taj Mahal Fot. Unsplash/Shan Elahi

Współczesne Indie to także dynamicznie rosnący segment luksusowej turystyki. Dawne 350-letnie warownie zamieniono na ekskluzywne hotele butikowe. Podróżni mogą także korzystać z prywatnych safari tygrysich w parkach narodowych czy unikalnych podróży legendarnymi pociągami dziedzictwa kulturowego.

TOP 10 obowiązkowych atrakcji w Indiach i złota zasada zwiedzania

Indie to już zupełnie inna bajka niż podróż do Włoch czy Chorwacji. Planując wycieczkę, należy bardzo dobrze się przygotować, bo taki wyjazd powinien być solidnie zaplanowany. Jeśli nie chcecie organizować wszystkiego sami, warto pamiętać, że podróże z biurem podróży bywają tańsze niż te na własną rękę.

Dodatkowo, trzeba pamiętać, że kraj ten jest ogromny, dlatego lepiej nie próbować zobaczyć wszystkiego naraz i nie biegać codziennie między odległymi regionami. Dobrym pomysłem jest skupienie się na jednym lub dwóch wybranych rejonach.

Co zobaczyć w Indiach? Lista popularnych atrakcji:

Taj Mahal w Agrze barwne pałace i forty Radżastanu (Jaipur i Udaipur) mistyczny Waranasi nad Gangesem rozlewiska Kerali wzgórza Darjeeling skalne jaskinie Ellora i Ajanta malownicze plaże i zabytki Goa park narodowy Ranthambore (dom tygrysów) kompleks Khajjar (nazywany miniszwajcarią) stolica New Delhi z jej zabytkowymi meczetami i targami