telefon, aplikacja mObywatel, na tle laptopa
Aktualizacja mObywatela za rogiem. Fot. Shutterstock

Wokół nowej aktualizacji mObywatela zrobiło się sporo zamieszania. Pojawiły się alarmistyczne komunikaty, które mogły zaniepokoić użytkowników rządowej aplikacji. Tymczasem warto uspokoić: w większości przypadków wszystko wydarzy się automatycznie. Choć są pojedyncze sytuacje, w których trzeba będzie wziąć sprawy w swoje ręce.

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Aplikacja mObywatel wymaga aktualizacji. Nowa wersja (4.93.1) jest do pobrania z Google Play oraz App Store w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystamy. Choć w sieci zrobił się niemały rozgardiasz odnoszący się do tej aktualizacji, twórcy rządowej apki uspokajają: "to standardowe działanie związane z bezpieczeństwem aplikacji" – czytamy w ich komunikacie.

Spokojnie, nie pali się

Wbrew alarmistycznym nagłówkom sprawa nie jest aż tak poważna, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście, aktualizację należy przeprowadzić, ale tylko w konkretnych przypadkach. W większości przypadków aktualizacja zainstaluje się automatycznie.

Być może pewna panika, która przez ostatnie dni przetacza się przez media, dotyczy sytuacji z sierpnia, kiedy faktycznie niezalogowanie się do mObywatela oznaczało spore kłopoty. Wtedy dotyczyło to jednak czegoś zupełnie innego, a mianowicie aktualizacji certyfikatów.

W poniedziałek większość osób dalej będzie mogła zalogować się do rządowej aplikacji, gdyż telefony najczęściej samoistnie aktualizują apki pobrane ze sklepów. Brak aktualizacji nie oznacza od razu poważnych konsekwencji – to nie jest tak, że nasze dokumenty wygasną. Po prostu aplikacja wyśle nam powiadomienie, że potrzebuje aktualizacji. Świat się nie skończy.

Kiedy faktycznie mogę mieć problem z mObywatelem?

Są przypadki, w których aktualizacja nie instaluje się sama i wymaga działania po stronie użytkownika. Wtedy faktycznie warto się temu przyjrzeć. Warto jednak zacząć od początku – od ustalenia, które wydanie aplikacji jest na naszym telefonie. Możemy w tym celu zalogować się do niej i sprawdzić numer wersji. Powinien być to 4.93.1.

Jeśli numer jest niższy, może to być związane z kilkoma kwestiami. Pierwsza sprawa to ustawienia Google Play i ustawienia App Store, które dotyczą automatycznego aktualizowania aplikacji. Mogą być one wyłączone.

Istnieje również inny przypadek – część użytkowników ma ustawioną funkcję aktualizowania aplikacji tylko wtedy, gdy telefon jest podłączony do Wi-Fi. Biorąc pod uwagę, jak zasobne są obecne pakiety, niektóre osoby bardzo rzadko łączą się z siecią, więc aktualizacja mogła nam przepaść.

Istnieją oczywiście inne sytuacje, które mogą blokować aktualizację. Mowa tu o braku miejsca w pamięci (choć wtedy telefon nie omieszka nas o tym poinformować setki razy), ale też zbyt starej wersji systemu operacyjnego Android lub iOS. Wówczas bardzo często czeka na nas nie tyle problem z mObywatelem, ile konieczność (w miarę szybkiej) wymiany telefonu na nowszy model. Stare wersje mogą mieć luki w bezpieczeństwie, a ich kompatybilność z aplikacjami (nie tylko z mObywatelem) jest ograniczona.

Jednocześnie twórcy rządowej aplikacji przypominają o ważnej dacie dla przedsiębiorców i instytucji korzystających z mObywatela. "16 listopada wymieniamy certyfikat domenowy. To standardowa procedura, która pozwala nam zadbać o bezpieczeństwo usług dostępnych pod adresem z końcówką mobywatel.gov" – czytamy w osobnym wpisie twórców aplikacji.

"Jeżeli Twoja firma korzysta z własnych rozwiązań, które wykorzystują odnawiany certyfikat SSL, najpewniej konieczna będzie jego aktualizacja w tych narzędziach" – przypomina komunikat.