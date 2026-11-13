Aktualizacja mObywatela za rogiem. Fot. Shutterstock

Wokół nowej aktualizacji mObywatela zrobiło się sporo zamieszania. Pojawiły się alarmistyczne komunikaty, które mogły zaniepokoić użytkowników rządowej aplikacji. Tymczasem warto uspokoić: w większości przypadków wszystko wydarzy się automatycznie. Choć są pojedyncze sytuacje, w których trzeba będzie wziąć sprawy w swoje ręce.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Aplikacja mObywatel wymaga aktualizacji. Nowa wersja (4.93.1) jest do pobrania z Google Play oraz App Store w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystamy. Choć w sieci zrobił się niemały rozgardiasz odnoszący się do tej aktualizacji, twórcy rządowej apki uspokajają: "to standardowe działanie związane z bezpieczeństwem aplikacji" – czytamy w ich komunikacie.

Spokojnie, nie pali się

Wbrew alarmistycznym nagłówkom sprawa nie jest aż tak poważna, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście, aktualizację należy przeprowadzić, ale tylko w konkretnych przypadkach. W większości przypadków aktualizacja zainstaluje się automatycznie.

Być może pewna panika, która przez ostatnie dni przetacza się przez media, dotyczy sytuacji z sierpnia, kiedy faktycznie niezalogowanie się do mObywatela oznaczało spore kłopoty. Wtedy dotyczyło to jednak czegoś zupełnie innego, a mianowicie aktualizacji certyfikatów.

REKLAMA

W poniedziałek większość osób dalej będzie mogła zalogować się do rządowej aplikacji, gdyż telefony najczęściej samoistnie aktualizują apki pobrane ze sklepów. Brak aktualizacji nie oznacza od razu poważnych konsekwencji – to nie jest tak, że nasze dokumenty wygasną. Po prostu aplikacja wyśle nam powiadomienie, że potrzebuje aktualizacji. Świat się nie skończy.

Kiedy faktycznie mogę mieć problem z mObywatelem?

Są przypadki, w których aktualizacja nie instaluje się sama i wymaga działania po stronie użytkownika. Wtedy faktycznie warto się temu przyjrzeć. Warto jednak zacząć od początku – od ustalenia, które wydanie aplikacji jest na naszym telefonie. Możemy w tym celu zalogować się do niej i sprawdzić numer wersji. Powinien być to 4.93.1.

REKLAMA

Jeśli numer jest niższy, może to być związane z kilkoma kwestiami. Pierwsza sprawa to ustawienia Google Play i ustawienia App Store, które dotyczą automatycznego aktualizowania aplikacji. Mogą być one wyłączone.

Istnieje również inny przypadek – część użytkowników ma ustawioną funkcję aktualizowania aplikacji tylko wtedy, gdy telefon jest podłączony do Wi-Fi. Biorąc pod uwagę, jak zasobne są obecne pakiety, niektóre osoby bardzo rzadko łączą się z siecią, więc aktualizacja mogła nam przepaść.

Istnieją oczywiście inne sytuacje, które mogą blokować aktualizację. Mowa tu o braku miejsca w pamięci (choć wtedy telefon nie omieszka nas o tym poinformować setki razy), ale też zbyt starej wersji systemu operacyjnego Android lub iOS. Wówczas bardzo często czeka na nas nie tyle problem z mObywatelem, ile konieczność (w miarę szybkiej) wymiany telefonu na nowszy model. Stare wersje mogą mieć luki w bezpieczeństwie, a ich kompatybilność z aplikacjami (nie tylko z mObywatelem) jest ograniczona.

REKLAMA

Jednocześnie twórcy rządowej aplikacji przypominają o ważnej dacie dla przedsiębiorców i instytucji korzystających z mObywatela. "16 listopada wymieniamy certyfikat domenowy. To standardowa procedura, która pozwala nam zadbać o bezpieczeństwo usług dostępnych pod adresem z końcówką mobywatel.gov" – czytamy w osobnym wpisie twórców aplikacji.