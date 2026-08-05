5 sierpnia mija termin aktualizacji certyfikatów w mObywatelu Fot. Shutterstock

mObywatel wymaga ważnej aktualizacji certyfikatów do północy 5 sierpnia. Trwa walka z czasem, a ogromne zainteresowanie sprawiło, że wielu Polaków ma problemy z dostępem do usługi. Tymczasem brak zalogowania się do rządowej aplikacji przed północą oznacza szereg nieprzyjemności.

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"W sierpniu 2026 roku przeprowadzimy standardową aktualizację certyfikatów w aplikacji mObywatel. To procedura, która pomaga zapewnić bezpieczeństwo dokumentów i umożliwia dalsze korzystanie z nich" – czytamy w oficjalnym komunikacie na profilu mObywatela.

Rządowa aplikacja od jakiegoś czasu zachęcała do przeprowadzenia aktualizacji. Sprawa dotyczy certyfikatów, tj. poświadczeń, że dane w aplikacji faktycznie pochodzą z państwowego rejestru. Certyfikaty standardowo ważne są przez rok, można je przechowywać tylko na jednym urządzeniu, a gdy zalogujemy się i aktywujemy certyfikat na innym telefonie, poprzedni automatycznie zostanie unieważniony. Unieważnić dokument w mObywatelu można także na własne życzenie, wystarczy wybrać poświadczenie w zakładce z certyfikatami i kliknąć "Unieważnij".

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Wracając jednak do komunikatu, który dotyczy daty 5 sierpnia – w tej sytuacji sprawa jest bardzo prosta. Przy aktualizacji certyfikatu nie trzeba robić nic konkretnego – wystarczy zalogowanie się. Aplikacja resztę czynności wykona automatycznie.

Po zalogowaniu warto otworzyć każdy dokument z osobna i sprawdzić, czy data ważności certyfikatu jest prawidłowa. Jeśli wszystko jest w porządku, system wyświetli obok certyfikatu zielony "ptaszek" i datę kolejnego odnowienia certyfikatu przypisanego do danego dokumentu.

W przypadku braku aktualizacji certyfikatu dostęp do dokumentów i możliwość posługiwania się nimi w standardowy sposób zostaną zablokowane.

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Studenci z mObywatelem będą mieli pod górkę

Jak czytamy we wpisie na oficjalnym profilu mObywatela, proces aktualizowania certyfikatów może wyglądać inaczej w przypadku studentów. Różnica jest dość kluczowa. "Część studentów będzie musiała zaktualizować Legitymację studencką. Jeżeli dotyczy to Twojego dokumentu, otrzymasz odpowiednie powiadomienie w aplikacji mObywatel" – zauważają twórcy usługi.

Co w takiej sytuacji? "Po otrzymaniu komunikatu udaj się do dziekanatu swojej uczelni po nowy kod QR, a następnie ponownie dodaj Legitymację studencką do aplikacji".

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Zadanie nie wygląda na skomplikowane, ale jest pewien haczyk. Profil mObywatela zachęca, by zostało to zrobione do 5 sierpnia 2026 roku, czyli do dziś. Oznacza to, że spóźnialscy studenci będą musieli dokonać pełnej aktualizacji certyfikatu swoich legitymacji i ponownie je uwierzytelnić, chyba że (jakimś cudem) uda się im umówić na wizytę w dziekanacie w ciągu nadchodzących godzin. Wakacyjny termin jest dla studentów wyjątkowo niesprzyjający. Część dziekanatów w tym okresie nie działa, a duża część żaków przebywa w miejscach odległych od siedziby ich almy mater.

Dla nieco cynicznego pocieszenia warto dodać, że nie tylko studenci mają pod górkę z mObywatelem. Wygląda na to, że w tej chwili loguje się tak wiele osób, że duża część z nich nie może w ogóle uzyskać dostępu do aplikacji.

Problem jak z alertem RCB – Polacy rzucili się na mObywatela

W internecie nie brakuje głosów na temat bardzo długiego czasu ładowania aplikacji, a także braku możliwości skorzystania z jej podstawowych funkcji. Internauci oznaczają profil mObywatela i Ministerstwa Cyfryzacji na X i zgłaszają swoje problemy techniczne.

Użytkownicy czekają wiele minut (a czasem godzin) na pobranie przez aplikację podstawowych danych. Część osób kompletnie rezygnuje z prób zalogowania się do systemu. Co ciekawe, pojawiają się także zgłoszenia o tym, że przycisk "przerwij aktualizację" również nie działa.

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Wygląda na to, że problem występował od rana i może być związany z przeciążeniem infrastruktury, jak to miało miejsce w przypadku niesławnego "poradnika bezpieczeństwa" i niedawnego alertu RCB. Stąd też nasuwa się apel do osób, które zaktualizowały certyfikat po wcześniejszych zapowiedziach – jeśli dane są aktualne, nie ma sensu logować się "z ciekawości", by sprawdzić, jak wygląda sytuacja z dostępem do usług mObywatela. Dodatkowe obciążenie może utrudnić proces aktualizacji innym użytkownikom, którzy nie mieli okazji do zalogowania się kilka dni wcześniej.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Nie udało mi się zalogować do mObywatela – co teraz?

Logując się do aplikacji mObywatel po 5 sierpnia warto natychmiast sprawdzić, czy każdy z naszych dokumentów ma aktualny certyfikat. W przypadku jego braku konieczne będzie przeprowadzenie ręcznej aktualizacji.

Często będzie ona polegać na ponownym potwierdzeniu tożsamości profilem zaufanym, bankowością elektroniczną lub e-dowodem. Aplikacja poprowadzi nas przez cały proces, ale należy uzbroić się w cierpliwość, przygotować sobie hasła do zewnętrznych usług i zabrać się do mozolnego przepisywania kodów z SMS-ów, które przyjdą z systemów podwójnej autoryzacji.

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