Odkrywcy grzyba Galerina indica z Florydy Fot. UF/IFAS, Current Biology

Mały grzyb z Florydy łączy w sobie dwie rzeczy, które dotąd znajdowano osobno. Galerina indica jako pierwszy znany gatunek wytwarza naraz psylocybinę (substancję z "halucynków") i amatoksyny (trucizny znane z muchomora). Naukowcy byli zaskoczeni, ale to właśnie ten dziwny miks pokazuje, jak grzyby wymieniają się genami nawet z zupełnie innymi gatunkami.

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Malutki grzyb (kilka dorosłych kapeluszy zmieści się na paznokciu kciuka) rośnie sobie na pniach palm w bagnach Florydy. Zespół z Uniwersytetu Florydy opisał go w środę (11 listopada) w czasopiśmie "Current Biology" i nazwał "dark magic mushroom", czyli "grzybek czarnej magii".

Amatoksyny odpowiadają za ciężkie zatrucia muchomorem sromotnikowym, a psylocybina za halucynacje po "magicznych grzybkach". Trudno o dwie bardziej odległe substancje, a ten grzyb ma w sobie obie. Wiedźmom z pewnością służby do mrocznych rytuałów.

Grzyb z Florydy, który zaskoczył nawet badaczy

Jak wynika z publikacji, od stycznia 2024 do września 2025 roku badacze zebrali w południowo-wschodnich USA pięć okazów rodzaju Galerina. Trzy z nich, z omszałych pni palm w podmokłych lasach na bagnach Florydy, okazały się Galerina indica.

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Autorzy przyznają, że szukali tylko amatoksyn, a psylocybina była dla nich niespodzianką. Przy okazji wykryli nową, wcześniej nieopisaną amatoksynę o nazwie alfa-proamanityna. Całość powstała w ramach rozszerzonego projektu badawczego studenta Andrew Kunika.

Prof. Matthew E. Smith, mykolog z Uniwersytetu Florydy i stanowy mykolog Florydy, oraz Andrew Kunik, student, który znalazł grzyba Galerina indica z psylocybiną i amatoksynami. Fot. blogs.ifas.ufl.edu

Jak grzyb zdobył psylocybinę? Pomógł poziomy transfer genów

"Natura uwarzyła w Galerina indica złośliwy koktajl" – pisze "Nature". Według autorów badania grzyb dostał geny psylocybiny od niespokrewnionych grzybów, i to dopiero po tym, jak nauczył się wytwarzać amatoksyny.

– To tak, jakbyśmy podali sobie ręce i część mojego DNA wbudowała się w twój genom – tłumaczy poziomy transfer genów Bryn Dentinger, mykolog z Uniwersytetu Utah i współautor badania, w rozmowie z "Popular Science".

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Wspólny przodek dwóch grzybów z rodzaju Galerina z psylocybiną żył ok. 15,5 mln lat temu. Drugi z nich, z Missisipi, ma psylocybinę, ale amatoksyn już nie.

Drzewo rodowe rodzaju Galerina i zdjęcia trzech gatunków. Galerina indica z Florydy ma psylocybinę i amatoksyny, Galerina marginata wyłącznie amatoksyny, a Galerina sp. 1 tylko psylocybinę. Fot. The “dark magic mushroom” co-produces amatoxins and psilocybin / Current Biology

Po co grzybowi psylocybina i trucizna naraz?

Autorzy podejrzewają, że oba związki odstraszają zwierzęta, które jedzą grzyby, np. nicienie i mięczaki. Dwa rodzaje broni naraz mogą utrudniać wrogom przystosowanie się, podobnie jak w niektórych uprawach. Na razie to hipoteza.

Amatoksyny blokują w komórkach ważny enzym, a chińscy badacze szukali już wcześniej antidotum na toksynę muchomora. Nowa alfa-proamanityna może być słabsza, bo brakuje jej jednej grupy chemicznej, ale nikt tego nie sprawdził.

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Rodzaj Galerina ma też polskiego przedstawiciela. Jak pisze mp.pl, hełmówka jadowita zawiera te same toksyny co muchomor sromotnikowy, a można ją spotkać od sierpnia do listopada.