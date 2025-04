Jak wygląda kolor "olo"?

Profesor Ng na antenie BBC, porównał to do sytuacji, w której całe życie widzimy tylko róż w różnych odcieniach – pastelowy, jasny, delikatny. – A potem pewnego dnia idziesz do biura i ktoś ma na sobie koszulę, a ona jest w najintensywniejszym różowym kolorze, jaki kiedykolwiek widziałeś, i mówią, że to nowy kolor, a my nazywamy go czerwonym – mówił.