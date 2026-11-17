Nowe "Ranczo" przekona widzów? Jest ryzyko Fot. materiały prasowe / TVP

Wilkowyje wracają w mikołajki. "Ranczo. Zemsta wiedźm" to dla TVP najważniejsza premiera tej zimy i jasny sygnał, że publiczny nadawca stawia na nostalgię. Tylko czy w 2026 roku sama tęsknota za "starymi dobrymi czasami" wystarczy? Widzowie mają coraz bardziej dość powrotów po latach, choć zdarzają się wyjątki.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Telewizja Polska nie bawi się w półśrodki. Pierwszy odcinek "Rancza. Zemsty wiedźm" zobaczymy 6 grudnia o godz. 20:25 w TVP1 i TVP VOD, a kolejne będą pojawiać się w niedziele o tej samej porze. To nie przypadek: dokładnie w tym paśmie dziesięć lat temu żegnaliśmy się z mieszkańcami Wilkowyj, gdy 27 listopada 2016 roku TVP1 wyemitowało ostatni, 130. odcinek serialu. Telewizja zaprasza więc widzów nie tylko do tej samej miejscowości, ale też na tę samą kanapę, o tej samej godzinie. Nostalgia na pełnej.

Zwłaszcza że nowym zwiastunie wracają niemal wszyscy: Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Magdalena Kuta, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Grzegorz Wons, Dorota Chotecka i Magda Waligórska. Wszystkie odcinki znowu wyreżyserował Wojciech Adamczyk, a scenariusz ponownie napisał Andrzej Grembowicz (pseudonim Robert Brutter), który zmarł w 2018 roku.

REKLAMA

Akcja rozgrywa się dziesięć lat po finale 10. sezonu. Dzieci dorosły, a dorosłą Dorotkę, córkę Lucy i Kusego, gra Karolina Ludwiniak. Do obsady dołączył też Daniel Olbrychski jako Ignacy Japycz. Reżyser zapewniał wcześniej, że nie zastąpi zmarłych aktorów innymi – zabraknie m.in. Pawła Królikowskiego czy Franciszka Pieczki.

"Ranczo" jest ryzykiem. Sama nostalgia coraz częściej przestaje wystarczać

"Ranczo" to wisienka na torcie, ale TVP ostatnio żyje powrotami. Po latach wróciła "Rodzinka.pl" czy "Glina. Nowy rozdział". Telewizja publiczna gra więc bezpieczną kartą. Problem w tym, że ta karta nie zawsze jest zwycięska. Nowa odsłona historii Boskich zebrała od widzów cęgi. "Wulgarny, bez polotu, na siłę śmieszny" – pisali internauci o premierowych odcinkach (choć oglądalność się zgadzała). "Glina. Nowy rozdział" okazał się solidny, ale nie mógł się równać z oryginałem.

REKLAMA

Może i widzowie najbardziej lubią to, co znają, ale jesteśmy zmęczeni odgrzewanymi kotletami. Jak zauważyła Zuzanna Tomaszewicz w naTemat, nostalgia niszczy kino i telewizję, a "niektórzy wreszcie pojęli, że nostalgia to pułapka". Przykładów nie brakuje: aktorska wersja "Vaiany" była klapą, podobnie "Śnieżka" czy "Totalna magia 2". "Mission: Impossible – The Final Reckoning" z Tomem Cruisem niby zarobiło prawie 600 milionów dolarów, ale kosztowało blisko... 400 milionów. Paramount straciło więc aż 150 milionów dolarów. Skąd te klapy? Zmęczenie materiału, brak świeżego pomysłu, zbyt szybkie "odgrzewanie", pragnienie nowych historii.

REKLAMA

Fani "Rancza", podobnie jak widzowie na całym świecie, chyba też to czują. Gdy pojawił się pierwszy zwiastun, widzowie wcale nie narzekali na fabułę, tylko na to, jak serial wygląda. Rozmyte tła, tania scenografia, wyprane kolory. "Przez chwilę tak wpatrywałem się w ten zwiastun, myśląc, że to AI" – pisał jeden z internautów. Inny dodawał: "Dziwne kadry, dziwne kolory, tania scenografi".

Do tego dochodzą dziury, których nie da się zastąpić. Bez Kusego i Stacha Japycza Wilkowyje nie będą już takie same. Nawet aktorzy nie kryli obaw. Artur Barciś przyznawał, że "trochę się boi", a Grzegorz Wons mówił, że na początku też nie chciał powrotu serialu, bo trudno mierzyć się z legendą.

Dalsza część artykułu poniżej.

Żeby nie było: nie wszystkie odgrzewane kotlety są skazane na porażkę. "Diabeł ubiera się u Prady 2", aktorskie "Lilo i Stitch" i "Jak wytresować smoka", "Zakręcony piątek 2", "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" czy "Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma" były sukcesami. Z kolei nad Wisłą film "Sami swoi. Początek" obejrzało w kinach ponad 800 tys. widzów, a "Listy do M. Pożegnania i powroty" przyciągnęły tłumy i zebrały niezłe oceny.

Wniosek? Nostalgia sama w sobie nie jest zła, jeśli stoi za nią dobry pomysł. Widz jednak bez problemu wyczuje, kiedy chodzi wyłącznie o sentyment i kasę.

REKLAMA

"Ranczo" może się obronić. Ma mocne atuty

"Ranczo" ma jednak przewagę nad większością powrotów. To nie reboot z nową ekipą, tylko domknięcie historii zaplanowanej przez jej twórców. Scenariusz powstał jeszcze przed śmiercią Grembowicza (więc jest szansa, że jest przemyślany), za kamerą stoi ten sam reżyser, a w Wilkowyjach znów spotkają się ci sami aktorzy.

Do tego "Ranczo" to nie byle jaki serial. Przez dziesięć sezonów było czymś więcej niż komedią: w inteligentny sposób opowiadało o polskości i śmiało się z naszych przywar. Na jego dialogach wychowały się pokolenia, a 9. sezon przyciągał przed telewizory ponad 6 mln widzów. "Ranczo" zawsze było ciepłe, zabawne, autentyczne. To absolutnie kultowa rzecz, a takiej marki nie trzeba specjalnie promować – trzeba jej po prostu nie zepsuć, bo tego fani nigdy nie wybaczają.

REKLAMA