Ile zapłacimy za karpia przed Wigilią 2026? Fot. wjarek/shutterstock

Ile zapłacimy za karpia przed Wigilią 2026? Hodowcy ostrzegają przed podwyżkami. Ceny mogą wzrosnąć nawet o 20 proc., a polska produkcja ryby będzie niższa niż rok temu.

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Jesienne odłowy karpia trwają od początku października, a zakończą się pod koniec listopada. Tegoroczny sezon okazał się trudny dla polskich gospodarstw rybackich. Większość z nich to rodzinne firmy, które od pokoleń zajmują się hodowlą tej ryby. Coraz większym problemem jest jednak dostęp do wody potrzebnej do utrzymania stawów.

Ceny karpia w górę i spadek krajowej produkcji

Gospodarstwa muszą mierzyć się także z presją ze strony ryb drapieżnych, konkurencją ze strony importowanych produktów i niestabilnymi cenami na rynku. Jak podaje "Puls Biznesu", tegoroczna produkcja karpia w Polsce będzie niższa. Konsumenci mogą natomiast zapłacić za rybę od 10 do 20 proc. więcej niż rok temu, a cena karpia na Wigilię 2026 u niektórych hodowców już poszła w górę.

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– Bez systemowych zmian prawnych branża sama nie poradzi sobie z konkurencją i problemami wynikającymi z pogarszających się warunków środowiskowych – mówił Tomasz Siwiec, wiceprezes Organizacji Producentów Polski Karp.

Wyższe ceny karpia na Wigilię nie muszą zniechęcić Polaków do zakupu tej ryby. Z badania, na które powołuje się "Puls Biznesu", wynika, że 66 proc. respondentów wskazuje karpia jako najważniejszą rybę na świątecznym stole. Wśród osób po 60. roku życia ten odsetek wzrasta do 76 proc.

Zmieniają się też przyzwyczajenia zakupowe. Coraz więcej klientów wybiera produkty, które nie wymagają czasochłonnego przygotowania. Kupujący stawiają na filety, płaty i porcje gotowe do dalszej obróbki. Całego, świeżego karpia kupuje 9 proc. badanych.

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Najwięcej karpia Polacy kupują w dyskontach (27 proc.), gdzie przed świętami pojawiają się najlepsze promocje na karpie w marketach. Popularne są też sklepy rybne, zakupy bezpośrednio od hodowców i sezonowe stoiska. Coraz więcej osób zamawia rybę przez internet, choć, patrząc ogólnie, takie zakupy nadal należą do rzadkości.

Hodowcy starają się dostosować ofertę do zmieniających się oczekiwań klientów. Wprowadzają do sprzedaży filety bez skóry i ości, gotowe porcje oraz przetwory. Chcą też pokazać, że karp nie musi pojawiać się na talerzach wyłącznie w grudniu. Po świętach na zakup świeżego karpia lub jego przetworów zdecydowałaby się niewiele ponad jedna piąta badanych.

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Jak rozpoznać świeżego karpia w sklepie? 5 najważniejszych zasad

Przypomnijmy również kilka wskazówek, jak szybko rozpoznasz, czy karp jest świeży:

Zapach – Świeży karp powinien pachnieć delikatnie, wodą lub mułem (zwłaszcza jeśli pochodzi z hodowli stawowej). Intensywny, nieprzyjemny zapach ryby to sygnał, że ryba nie jest już pierwszej świeżości. Wygląd skóry i łusek – Świeży karp ma błyszczącą, wilgotną skórę, pokrytą cienką warstwą śluzu. Łuski powinny ściśle przylegać do ciała ryby, a ich powierzchnia nie może być matowa ani sucha. Oczy – To jeden z najprostszych wskaźników świeżości ryby. Świeży karp ma wypukłe, błyszczące oczy o przejrzystej rogówce. Jeśli oczy są mętne, zapadnięte lub suche, lepiej poszukać innej ryby. Skrzela – Skrzela karpia powinny mieć żywy, czerwony kolor i być lekko wilgotne. Szare, blade lub śluzowate skrzela mogą świadczyć o nieświeżości. Konsystencja mięsa – Mięso świeżej ryby powinno być sprężyste i zwarte. Jeśli po naciśnięciu palcem pozostaje trwały dołek, oznacza to, że ryba jest już nieświeża.