W Grand Theft Auto 6 spotkamy legendę Florydy, czyli Skunk Ape Fot. materiał prasowy / Rockstar Games

Gdy okazało się, że w Grand Theft Auto 6 odwiedzimy bagienne tereny stanu Leonida, po cichu zaczęłam liczyć, że znajdę tam legendarną istotę z południowo-amerykańskiego folkloru, będącą godnym konkurentem dla Wielkiej Stopy. Rockstar powtórzył ruch Red Dead Redemption 2 i wplótł w fabułę mitologię Florydy. Amerykanie od dekad przeczesują mokradła w poszukiwaniu własnego potwora z Loch Ness.

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Niesamowicie fascynuje mnie artystyczny nurt południowego gotyku, a zwłaszcza jego drugie dno – groteska, wyobcowanie, trudna przeszłość, która wciąż nawiedza narrację (m.in. historia niewolnictwa oraz ruchów ewangelikalnych), mitologizacja kultury i dzika przyroda utrzymana w onirycznej konwencji. Ostatnie lata pokazują, że popkultura chętnie sięga po tradycję twórców southern gothicu. Jej echa pobrzmiewają w "Grzesznikach" Ryana Cooglera, debiutanckim albumie Ethel Cain "Preacher's Daughter", thrillerze "Stoker" Parka Chan-wooka i przygodowej grze akcji South of Midnight.

Dziedzictwo ludowe jest głęboko zakorzenione w zbiorowej wyobraźni Amerykanów. Nowa Anglia nie zapomina o procesach czarownic z Salem, a Floryda, którą w luźnych ramach południowego gotyku wymienia się m.in. u boku Appalachów czy delty Missisipi, pamięta o swoich potworach z bagien. W grze Grand Theft Auto VI, stanowiącej pewną wariację na temat folkloru wspomnianego półwyspu, musiała pojawić się słynna kryptyda z rozległych mokradeł Everglades.

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Skunk Ape w GTA 6. Poznajcie historię Wielkiej Stopy z Florydy

Everglades, nazwane przez pisarkę Marjory Stoneman Douglas płytką "rzeką trawy", tworzą m.in. namorzyny, torfowiska i mulista woda. Przytłaczający mrok oraz słaba widoczność działają ostrzegawczo na zmysły. Rdzenni Amerykanie od dawna wierzyli w to, że na bagnach coś grasuje, a podczas wojny seminolskiej również pojawiały się doniesienia o obecności na terenie mokradeł istoty, która nie jest ani człowiekiem, ani zwierzyną. Wyprostowana sylwetka, ciało porośnięte futrem i smród, co nie daje o sobie zapomnieć. Połączenie siarki, odoru mokrego psa i rozkładającego się ciała. Skunk Ape, po polsku określana mianem małpy-skunksa, jest legendą, ale i nieoficjalnym symbolem Florydy.

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W GTA 6 gracz może natknąć się – zarówno za dnia, jak i w nocy – na humanoidalną kreaturę porośniętą jakby mchem hiszpańskim (czymś, co zwisa z większości cypryśników błotnych na południu USA), za którą ciągnie się fetor, sprowadzony do gęstych zielonych oparów. Pojawia się ona na terenie Grassrivers.

Z artykułu zamieszczonego na stronie The Florida Heritage Institute dowiemy się, że w 2000 roku pewna kobieta udokumentowała incydent w okolicach jej posesji, nieopodal Parku Stanowego Myakka River. Świadkini zrobiła zdjęcie domniemanego potwora z czerwonymi oczami, wyglądającego jak nafaszerowany sterydami włochaty ssak naczelny. Amerykanie do dziś wierzą w istnienie małpy-skunksa.

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"Nieprzemijająca moc Skunk Ape nie tkwi w dowodach, lecz w możliwościach. Istnieje w przestrzeni między tym, co wiemy, a tym, czego nie potrafimy w pełni wyjaśnić. Floryda to miejsce, gdzie historia, mit i przyroda splatają się ze sobą. To kraina rozbitych statków, zaginionych osad, dziwnych zbrodni i niewyjaśnionych zdarzeń" – napisał Joe Marzo z portalu Florida Heritage Institute.