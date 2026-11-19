Resztki jedzenia zwykle lądują w worku. Chorzów sprawdza, czy mały kosz to zmieni Fot. Garna Zarina / Shutterstock

Segregacja bioodpadów w blokach to zadanie dla ambitnych, bo resztki jedzenia trzeba oddzielać od zwykłych śmieci w małej kuchni. Jedno z polskich miast postanowiło sprawdzić, czy pomoże w tym dodatkowy kosz, który trafi do każdego mieszkania. Wynik eksperymentu może zdecydować, czy podobny system pojawi się też innych polskich gminach.

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Jednym ze sposobów na poprawę poziomu recyklingu są kary. W naTemat pisaliśmy o gminie, która zakazała worków na bioodpady i podwajała stawkę za błędy w segregacji. W przypadku Chorzowa, bo o nim teraz mowa, zamiast kar mieszkańcy dostają pojemnik za darmo i mają się nauczyć, jak z niego korzystać.

Pilotaż w Chorzowie. Czy mały pojemnik poprawi segregację?

Jak wynika z komunikatu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (związku miast i gmin regionu), miasto uruchomiło na razie pilotaż. To część unijnego projektu MICAD z programu Horyzont Europa, który pomaga metropoliom planować zmiany klimatyczne i cyfrowe, uwzględniając głos mieszkańców.

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Ok. 4 tys. gospodarstw dostaje bezpłatnie pojemniki, które dostarcza firma Bioodpady.pl, a każdy ma 6 litrów pojemności i trafia bezpośrednio do mieszkania. Zarządcy budynków rozdają je od poniedziałku (16 listopada), razem z ulotkami o tym, co wolno wrzucać do środka.

Pojemnik na odpady kuchenne z szarą pokrywą i instrukcją, co wrzucać, a czego nie wrzucać do środka Fot. metropoliagzm.pl

Przez rok PTS ALBA (firma odbierająca w Chorzowie odpady komunalne) będzie monitorować ilość i jakość zebranych bioodpadów, a więc m.in. to, ile śmieci trafia do kontenerów.

Przed startem zbadano wiedzę, nawyki i bariery mieszkańców, a wyniki posłużą za punkt odniesienia. Władze chcą sprawdzić, czy pojemnik z edukacją zwiększy ilość odpadów kuchennych zbieranych osobno. Na końcu ma powstać raport z rekomendacjami dla samorządów.

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Inne gminy, inne pojemniki na bioodpady i worki

Pojemniki i worki różnią się wielkością, kolorem i tym, kto za nie płaci. Oto, co pisaliśmy o innych gminach.

Nowe Miasto nad Wartą – od 1 stycznia 2026 bioodpady kuchenne idą do 80-litrowych pojemników z otworami wentylacyjnymi, które kupuje właściciel nieruchomości, a zielone do 240-litrowych od gminy. Lubaczów – domy jednorodzinne dostały dodatkowy szary worek na popiół z pieców i kominków. Konstancin-Jeziorna – brązowe pojemniki z normą PN-EN 840, zakaz foliowych worków od 1 lipca i kontrole śmietników, a za powtórne błędy opłata rośnie z 46 do 92 zł od osoby. Olsztyn – brązowe kosze na odpady kuchenne firmy wywozowe mają myć i dezynfekować raz w miesiącu od kwietnia do października, a mieszkańcy skarżą się na zapach, wycieki i owady. Kielce – fioletowe worki do segregacji, o których pisaliśmy w październiku 2025 r.

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