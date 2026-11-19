Segregacja bioodpadów w blokach to zadanie dla ambitnych, bo resztki jedzenia trzeba oddzielać od zwykłych śmieci w małej kuchni. Jedno z polskich miast postanowiło sprawdzić, czy pomoże w tym dodatkowy kosz, który trafi do każdego mieszkania. Wynik eksperymentu może zdecydować, czy podobny system pojawi się też innych polskich gminach.
Jednym ze sposobów na poprawę poziomu recyklingu są kary. W naTemat pisaliśmy o gminie, która zakazała worków na bioodpady i podwajała stawkę za błędy w segregacji. W przypadku Chorzowa, bo o nim teraz mowa, zamiast kar mieszkańcy dostają pojemnik za darmo i mają się nauczyć, jak z niego korzystać.
Pilotaż w Chorzowie. Czy mały pojemnik poprawi segregację?
Jak wynika z komunikatu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (związku miast i gmin regionu), miasto uruchomiło na razie pilotaż. To część unijnego projektu MICAD z programu Horyzont Europa, który pomaga metropoliom planować zmiany klimatyczne i cyfrowe, uwzględniając głos mieszkańców.
Ok. 4 tys. gospodarstw dostaje bezpłatnie pojemniki, które dostarcza firma Bioodpady.pl, a każdy ma 6 litrów pojemności i trafia bezpośrednio do mieszkania. Zarządcy budynków rozdają je od poniedziałku (16 listopada), razem z ulotkami o tym, co wolno wrzucać do środka.
Przez rok PTS ALBA (firma odbierająca w Chorzowie odpady komunalne) będzie monitorować ilość i jakość zebranych bioodpadów, a więc m.in. to, ile śmieci trafia do kontenerów.
Przed startem zbadano wiedzę, nawyki i bariery mieszkańców, a wyniki posłużą za punkt odniesienia. Władze chcą sprawdzić, czy pojemnik z edukacją zwiększy ilość odpadów kuchennych zbieranych osobno. Na końcu ma powstać raport z rekomendacjami dla samorządów.
Zobacz także
Inne gminy, inne pojemniki na bioodpady i worki
Pojemniki i worki różnią się wielkością, kolorem i tym, kto za nie płaci. Oto, co pisaliśmy o innych gminach.
Czy nowy kosz wystarczy, okaże się za rok, gdy pilotaż się skończy i organizatorzy porównają wyniki z badaniem sprzed startu. Stawka jest wysoka, bo według ustawy gminy muszą osiągnąć poziom recyklingu 56 proc. za 2026 r. i 57 proc. za 2027 r., a za 2030 r. już 60 proc.