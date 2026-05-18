Od 1 lipca wchodzą obowiązkowe pojemniki bio w gminie Konstancin-Jeziorna. Za nieprawidłową segregację zapłacisz podwójnie. Fot. https://www.konstancinjeziorna.pl/

Gminy coraz ostrzej biorą się za pilnowanie segregacji odpadów. W Konstancinie-Jeziornie urzędnicy już rozpoczęli masowe kontrole posesji, z kolei od 1 lipca wchodzą tam obowiązkowe pojemniki BIO. Samorządy dociskają pasa, bo widmo wielomilionowych kar za niespełnienie restrykcyjnych norm unijnych zagląda im prosto w oczy.

Cały system segregacji odpadów to dzisiaj układ naczyń powiązanych. Poszczególne gminy mają narzucone odgórnie normy recyklingu, które w 2026 roku osiągnęły już 56 proc. (taka część odpadów musi być przetwarzana). Samorządy muszą więc stale mobilizować mieszkańców, bo za niedopełnienie obowiązku grożą im sankcje finansowe.

Niewykluczone też, że przez system kaucyjny więcej zapłacimy za śmieci, ponieważ firmy odbierające odpady tracą wpływy z plastiku i puszek. Praktyka pokazuje, że najefektywniejszy sposób na podniesienie statystyk to wprowadzanie zakazów i kontroli tuż pod naszymi domami.

Kontrola odpadów zmieszanych i widmo wysokich kar

Wydział Ochrony Środowiska w Konstancinie-Jeziornie od początku kwietnia twardo weryfikuje pojemniki wystawiane przed posesjami. Urzędnicy odwiedzili już przeszło 250 adresów.

"W 40 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości związane z segregacją odpadów lub całkowity brak selektywnej zbiórki. Do pojemników na odpady zmieszane trafiały m.in. kartony po mleku czy papier, które powinny być wyrzucane do odpowiednich frakcji" – podaje oficjalny portal gminy.

Sprawdzane są również przydomowe kompostowniki. Zadeklarowanie takiej instalacji daje obniżkę na wywóz śmieci, ale blokuje oddawanie brązowych worków firmie odbierającej odpady.

Złapani na gorącym uczynku dostają upomnienie. Jeśli sytuacja się powtórzy, urzędnicy podnoszą miesięczną stawkę za wywóz śmieci z 46 zł do aż 92 zł od osoby.

Obowiązkowe pojemniki na bioodpady od 1 lipca

Z początkiem wakacji wchodzi w życie znowelizowany regulamin, który zmienia panujące dotąd zasady w tej gminie. Zwykłe foliowe worki na resztki jedzenia znikną.

"Wyjątkowo, np. w okresach zwiększonej ilości odpadów ogrodowych, dopuszczone będzie używanie szczelnych worków" – informuje konstanciński magistrat. Mieszkańcy muszą kupić dodatkowe brązowe kosze wykonane z tworzywa HDPE, spełniające normę PN-EN 840.

Podobne rygorystyczne zasady funkcjonują już między innymi w Serocku czy Olsztynie, gdzie też pojawił się nowy pojemnik do segregacji śmieci dla odpadków kuchennych. Takie regulacje stają się więc w Polsce standardem. Trzeba więc brać pod uwagę to, że zostaną wprowadzone też w innych częściach kraju.

Prawidłowa segregacja odpadów bio w praktyce

Rozdzielanie organicznych resztek w domu jest sporym wyzwaniem. Wyrzucanie kawałków mięsa do odpadów ogrodniczych to podstawowy błąd. Jak więc to rozróżnić?

Odpady bio zielone (ogrodowe):

skoszona trawa uschnięte rośliny i liście drobne gałęzie i pędy

Odpady bio kuchenne:

resztki jedzenia i obierki skorupki jaj i fusy po kawie przeterminowana żywność

Urzędnicy radzą, by przed ostatecznym wyrzuceniem dokładnie odsączyć jedzenie z wody, a na samo dno kubła położyć stare gazety. "W okresie jesienno-zimowym proces ten jest mniej uciążliwy, jednak wraz ze wzrostem temperatur pojawiają się problemy, takie jak nieprzyjemny zapach, wycieki czy obecność insektów" – pisał Twój Kurier Olsztyński.

Już niedługo o naszej dyscyplinie powiedzą same worki. Np. kody na workach ze śmieciami na Podkarpaciu od 1 maja zdradzą tych, co nie segregują. Pedantyczna wręcz czystość i odpowiednie przygotowanie kuchennych resztek przed ich wyrzuceniem uchroni nas przed karami i oszczędzi nam (i sąsiadom) brzydkiego zapachu w gorące popołudnia.