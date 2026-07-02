Od 1 lipca w wielu gminach wchodzą w życie nowe, surowe zasady wyrzucania odpadów kuchennych. Fot. Tatiana Diuvbanova / Shutterstock, bartekhdd / Pixabay

Od 1 lipca kolejne gminy w Polsce każą wyrzucać bioodpady luzem. Dlaczego zakazują worków i jak to robić prawidłowo? Lokalne samorządy zaostrzają przepisy i ruszają z masowymi kontrolami posesji, a za złamanie nowych zasad grożą dotkliwe sankcje finansowe.

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Zmiany te wywołują sporo zamieszania, a dla wielu osób nowa segregacja śmieci to koszmar. Zwłaszcza w obliczu letnich temperatur, kiedy odpady kuchenne zaczynają szybko gnić. Samorządy nie mają jednak wyboru, ponieważ unijne wymogi zmuszają je do podniesienia wskaźników recyklingu.

Zakaz worków BIO. Obowiązkowe pojemniki w praktyce

Nowe przepisy uderzają w dotychczasowe przyzwyczajenia Polaków. W naTemat już pisaliśmy, że gmina Konstancin-Jeziorna od początku lipca wprowadza obowiązek korzystania z plastikowych kubłów spełniających normę PN-EN 840, jednocześnie zakazując używania foliowych toreb.

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To kolejny nowy typ pojemnika na śmieci, jaki samorządy wprowadzają wraz z zaostrzeniem kontroli. Podobne rygory wdrożyły już wcześniej m.in. Olsztyn czy Serock. Urzędnicy nie ograniczają się jedynie do teorii. W Konstancinie-Jeziornie Wydział Ochrony Środowiska przeprowadził kontrole pod ponad 250 adresami, wykrywając nieprawidłowości w 40 przypadkach.

"W 40 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości związane z segregacją odpadów lub całkowity brak selektywnej zbiórki" – informuje oficjalny serwis gminy. Pierwsza wpadka kończy się upomnieniem, jednak kolejna oznacza karę finansową, czyli wyższe opłaty za śmieci. W tej gminie miesięczna stawka za wywóz śmieci rośnie wtedy dwukrotnie: z 46 zł do aż 92 zł od osoby.

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Z tego też powodu zmieniane są harmonogramy wywozu odpadów. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego organizuje dodatkowe zbiórki, by zalegająca biomasa nie gniła zbyt długo na posesjach. Nowe dotykają też mieszkańców innych miast, dlatego dobrze jest to sprawdzić w sieci. Przykładem jest Konstantynów Łódzki, gdzie od początku lipca zmodyfikowano dni wywozu dla wybranych rejonów.

Prawidłowa segregacja bioodpadów kuchennych krok po kroku

Aby uniknąć kar, Polacy muszą nauczyć się na nowo dzielić odpadki. Miejski portal Poznania przypomina, że podstawą jest wrzucanie biomasy całkowicie luzem. Segregacja zaczyna się już w kuchni, a lista dozwolonych i zakazanych produktów jest bardzo konkretna.

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Osobne wątpliwości budzi to, gdzie wyrzucać odpady ogrodnicze, takie jak ziemia, przekwitłe kwiaty czy liście. Do brązowego pojemnika powinny trafiać wyłącznie organiczne resztki roślinne (mięso odpada i powinno trafić do zmieszanych) i wybrane odpady kuchenne.

Co wrzucamy do brązowego kubła BIO?

trawa, liście, rozdrobnione gałęzie owoce i warzywa oraz obierki resztki kwiatów ciętych i doniczkowych pozostałości roślinne skorupki jaj fusy po kawie i herbacie grzyby nieimpregnowane drewno resztki żywności bez mięsa

Czego nie wolno wrzucać do bioodpadów?

surowe mięso, kości i ości odchody zwierząt ziemia i kamienie popiół drewno impregnowane żwirek z kociej kuwety martwe zwierzęta zużyte artykuły higieniczne opakowania oznaczone jako biodegradowalne

Wiele osób popełnia błąd, wrzucając do bio zepsute jedzenie w opakowaniach. Nie każdy wie też, gdzie wyrzucić resztki po obiedzie z dodatkiem mięsa czy tłuszczu. Urzędnicy z Olsztyna radzą, by przed wyrzuceniem dokładnie odsączyć resztki z wody, a dno kosza w kuchni wyłożyć starymi gazetami. Taki zabieg pochłonie wilgoć i ograniczy powstawanie odoru.

Dlaczego gminy zakazują worków foliowych w koszach BIO?

Zaostrzanie polityki odpadowej to efekt unijnego prawa. W 2026 roku wymagany poziom recyklingu dla polskich gmin skoczył do 56 proc. Za niedopełnienie tych norm samorządom grożą wielomilionowe kary. Foliowe torby to największy wróg nowoczesnych kompostowni.

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Anna Wołodźko, dyrektorka Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, wyjaśnia, że foliowe worki uniemożliwiają prawidłowy rozkład materii organicznej i zanieczyszczają kompost, a produkty oznaczone jako "biodegradowalne" rozkładają się w innych warunkach niż odpady kuchenne, przez co pogarszają jakość surowca. Dlatego tylko biomasa wrzucane luzem daje szansę na skuteczny recykling.

Z danych gdańskiego ratusza wynika, że aż 46 proc. badanych mieszkańców wciąż wyrzuca bioodpady w plastikowych torbach. Sytuacja ta obniża jakość surowca. Rozrywanie worków na liniach sortowniczych jest mało efektywne i generuje ogromne koszty. Ponadto tradycyjny plastik rozpada się na mikroplastik, który przenika do gleby i roślin.

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