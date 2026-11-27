Trasa nowym Hyundaiem IONIQ 3 dała mi do myślenia Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Hyundai IONIQ 3 zajmuje bardzo ciekawe miejsce w gamie koreańskiej marki. Z zewnątrz jest samochodem segmentu B, ale producent wyraźnie chce przekonać, że pod względem przestronności bliżej mu do klasy kompaktowej. Do tego dochodzą dwa akumulatory, zasięg do 488 km, zupełnie nowy system multimedialny i cena, która ma pozwolić IONIQ-owi 3 trafić do znacznie szerszej grupy klientów niż większe modele elektrycznej rodziny Hyundaia.

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Stylistycznie samochód korzysta z języka Art of Steel, a samą sylwetkę Hyundai określa jako Aero Hatch. IONIQ 3 ma 4155 mm długości, natomiast wersja N Line 4170 mm. Rozstaw osi wynosi aż 2680 mm. To właśnie ten parametr, razem z płaską podłogą, ma odpowiadać za dużą ilość miejsca w kabinie.

Nadwozie wyróżniają pikselowe światła typowe dla rodziny IONIQ, charakterystyczne elementy świetlne z przodu i z tyłu oraz felgi o średnicy nawet 19 cali. Współczynnik oporu powietrza wynosi Cd 0,263, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na krótki i stosunkowo wysoki samochód.

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Do wyboru są dwa warianty akumulatora i – co ciekawe – różnią się one nie tylko pojemnością. Podstawowy Standard Range ma baterię 42,2 kWh typu LFP. Silnik rozwija 107,8 kW, czyli 147 KM, a od 0 do 100 km/h samochód przyspiesza w 8,7 sekundy. Maksymalny deklarowany zasięg to 344 km.

Wersja Long Range korzysta z akumulatora 61 kWh typu NMC. Tutaj producent stawia przede wszystkim na dystans, bo zasięg rośnie do 488 km WLTP, natomiast moc silnika wynosi 99,5 kW, czyli 135 KM. Przyspieszenie do 100 km/h trwa 9,6 sekundy. W obu odmianach napęd trafia na przednie koła, a prędkość maksymalna wynosi 170 km/h.

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IONIQ 3 nie korzysta z ekstremalnie wysokiej mocy ładowania znanej z największych modeli Hyundaia, ale producent deklaruje, że uzupełnienie energii prądem stałym od 10 do 80 proc. zajmuje około 29 minut. Standardowa ładowarka pokładowa AC ma moc 11 kW, a w opcjonalnym pakiecie EV można otrzymać ładowanie AC 22 kW oraz funkcję V2L.

V2L pozwala zasilać urządzenia mocą do 3,6 kW z gniazda 230 V w kabinie lub przez zewnętrzny port. W praktyce samochód może więc pełnić funkcję dużego powerbanku – od ładowania elektroniki po zasilanie sprzętu używanego podczas wyjazdu.

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Jedną z najmocniejszych stron IONIQ-a 3 ma być wnętrze. Hyundai opisuje je koncepcją Furnished Space, czyli przestrzeni zaprojektowanej bardziej jak niewielki salon niż tradycyjny kokpit. Mamy płaską podłogę, otwartą konsolę środkową, półkę przed pasażerem, sporo schowków i modułowe rozwiązania pozwalające lepiej wykorzystać niewielkie wymiary samochodu.

Bardzo ciekawie rozwiązano także bagażnik. Łączna deklarowana pojemność wynosi 441 litrów, ale składa się z 322 litrów głównej przestrzeni oraz aż 119-litrowego Megaboxu pod podłogą. Taka konstrukcja pozwala oddzielić część bagażu albo schować rzeczy, które zwykle zajmują miejsce w głównym bagażniku.

Dużą nowością jest Pleos Connect, czyli nowy system multimedialny Hyundaia oparty na Android Automotive OS. W zależności od wersji ekran ma 12,9 lub 14,6 cala. System oferuje aplikacje, szeroką personalizację, funkcje Google oraz Smart Route Planner, który może uwzględniać postoje na ładowanie podczas planowania trasy.

Hyundai zachował przy tym fizyczne przyciski do najważniejszych funkcji klimatyzacji oraz pokrętło głośności, co jest bardzo dobrym kompromisem między nowoczesnością a ergonomią.

Wyższe wersje mogą dostać między innymi system kamer 360 stopni, asystenta zdalnego parkowania, HDA 2, nagłośnienie BOSE, pompę ciepła czy cyfrowy kluczyk. Wariant N Line wyróżnia się dedykowanymi zderzakami, spoilerem, czarnymi elementami nadwozia, sportowymi detalami wnętrza i felgami 18 lub 19 cali.

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Ważnym argumentem jest także cena. W cenniku z września 2026 roku podstawowy IONIQ 3 Select z akumulatorem 42 kWh kosztował regularnie 125 900 zł, a cena inauguracyjna wynosiła 119 900 zł. Wersja Trend z większym akumulatorem 61 kWh startowała w ofercie inauguracyjnej od 152 400 zł. Na szczycie gamy N Line EVO wyceniono promocyjnie na 179 900 zł.

IONIQ 3 może więc okazać się jednym z najbardziej interesujących elektryków Hyundaia nie dlatego, że bije rekordy mocy. Jego argumentami są kompaktowe wymiary, zasięg do 488 km, bardzo praktyczne wnętrze i relatywnie przystępna cena.

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