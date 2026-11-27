Zrobiłem 800 km na fryturze Mazdą CX-80... Tak, dobrze czytacie Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Kiedy niemal cała branża motoryzacyjna w Europie odtrąbiła śmierć silnika wysokoprężnego, Japończycy z Hiroszimy tylko uśmiechnęli się pod nosem i ulepszyli swoją rzędową "szóstkę" o pojemności 3,3 litra. A teraz poszli o krok dalej. Wsiadłem za kierownicę Mazdy CX-80 zatankowanej paliwem HVO100 i zrobiłem nią szybką trasę z Warszawy do Wrocławia oraz z powrotem. Ponad 800 kilometrów w potężnym SUV-ie na fryturze? Brzmi jak szaleństwo, ale w praktyce to jeden z najlepszych patentów na dalekie podróże, z jakim miałem do czynienia.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, bo hasło "ekologiczny diesel" u wielu osób wywołuje odruchowy grymas niedowierzania. Tymczasem Mazda CX-80 (oraz jej mniejsza siostra CX-60) oficjalnie dostała zielone światło na tankowanie paliwa HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil).

Co to takiego? W dużym skrócie: to syntetyczny, odnawialny olej napędowy produkowany z odpadów tłuszczowych oraz olejów roślinnych, w tym ze zużytego oleju kuchennego po smażeniu frytek.

Surowiec przechodzi proces hydrorafinacji z udziałem wodoru, wysokiej temperatury i ciśnienia. Efekt? Czyste, parafinowe paliwo typu "drop-in", które można lać do baku w czystej postaci albo mieszać w dowolnych proporcjach ze zwykłym dieslem ze stacji. Bez żadnych przeróbek silnika i z pełnym utrzymaniem gwarancji producenta.

REKLAMA





1

2

3 Zobacz galerię

Brzmi pięknie na papierze, ale papier przyjmie wszystko. Postanowiłem sprawdzić, jak ta technologia broni się na prawdziwej drodze. Plan był prosty: odbieram w Warszawie Mazdę CX-80 3.3 e-Skyactiv D (254 KM, 8-biegowy automat i napęd na cztery koła), lecę trasą S8 i A2 do Wrocławia i wracam do stolicy.

Łącznie ponad 700 kilometrów prawdy. W razie czego mogłem dotankować to paliwo na stacji AVIA przy ulicy Szczecińskiej we Wrocławiu, ale jak się okazało, nie było to konieczne, bo trasę zrobiłem na jednym baku i jeszcze zostało mi ponad 100 km zasięgu (które tez potem wyjeździłem).

REKLAMA









+ 4







1

2

3

4

5

6

7

8

9 Zobacz galerię

Silnik 3.3 e-Skyactiv D i paliwo HVO100. Jak jeździ 5-metrowy kolos na "fryturze"?

Mój testowy egzemplarz wyglądał tak, że na każdym postoju pod Wrocławiem ludzie odwracali za nim głowy. Biały lakier nadwozia (w tym przypadku perłowy Rhodium White) w połączeniu z nowym, obłędnym brązowym wnętrzem Tan obszytym mięciutką skórą Nappa (dostępnym w wersjach Homura i Homura Plus) robi piorunujące wrażenie.

W środku nie ma tandetnego plastiku ani krzykliwych świecidełek, za to jest japoński spokój, prawdziwe drewno, kapitańskie fotele w drugim rzędzie i dbałość o detale, której mogliby pozazdrościć księgowi z Monachium czy Stuttgartu.

REKLAMA

Przejdźmy jednak do sedna, czyli tego, co dzieje się pod długą maską. Pracuje tam rzędowy, sześciocylindrowy diesel 3.3 e-Skyactiv D wspierany 48-woltową miękką hybrydą (mHEV). Generuje on 254 KM oraz potężne 550 Nm momentu obrotowego, rozpędzając ten niemal 5-metrowy (dokładnie 4995 mm długości!) i ważący ponad 2 tony okręt od 0 do 100 km/h w 8,4 sekundy.

Zastanawiałem się, czy po zalaniu baku paliwem HVO100 coś się zmieni. Czy silnik zacznie inaczej klekotać? Czy straci wigor przy wyprzedzaniu na trasie S8? Czy wzrośnie spalanie?

Odpowiedź brzmi: absolutnie nic z tych rzeczy. Ten silnik działa po prostu fenomenalnie. Kropka. Kultura pracy rzędowej "szóstki" jest aksamitna, do kabiny (dodatkowo wyciszonej nowymi, akustycznymi szybami w przednich drzwiach) dociera jedynie przyjemny, niski pomruk sześciu cylindrów.

Nie ma mowy o żadnym szarpaniu, spadku dynamiki czy gorszej reakcji na gaz. Kiedy przy prędkościach rzędu 120–140 km/h wciskasz prawy pedał do podłogi, Mazda CX-80 nabiera prędkości z lekkością lokomotywy.

A spalanie? Tutaj wraca stara, dobra magia dużego diesla. Podczas mojej ekspresowej trasy z Warszawy do Wrocławia i z powrotem komputer pokładowy bez problemu mieścił się w granicach 6,5–7,2 l/100 km (katalogowo producent podaje 5,6–5,7 l w cyklu mieszanym).

Na jednym baku bez najmniejszego wysiłku pokonacie ponad 800, a przy spokojniejszej jeździe nawet 900 kilometrów bez szukania ładowarki i bez stresu o zasięg zimą. Do tego emisja CO₂ w całym cyklu życia paliwa spada radykalnie względem klasycznego oleju napędowego, a auto bez problemu spełnia restrykcyjne normy Euro 6e-bis.

REKLAMA

Jedyny haczyk? Infrastruktura. Na ten moment paliwo HVO100 w Polsce to wciąż nisza, bo zatankujecie je komercyjnie na zaledwie sześciu stacjach sieci AVIA (m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim czy Dąbrowie Górniczej), choć kolejne punkty są już w przygotowaniu. Na szczęście, jak już wspomniałem, gdy w okolicy nie ma dystrybutora z HVO100, po prostu lejecie zwykły ON i jedziecie dalej. Zero stresu.

Co nowego w Maździe CX-80?

Japończycy przy okazji odświeżenia gamy na rok modelowy 2026 nie wywracali wszystkiego do góry nogami, bo to auto od debiutu broniło się świetnym prowadzeniem i przestronnością (bagażnik przy złożonym trzecim rzędzie oferuje niemal 690 litrów pojemności, a na hak weźmiecie przyczepę o masie aż 2,5 tony). Skupili się na detalach, które realnie poprawiają życie kierowcy:

REKLAMA

Jeszcze lepsze wyciszenie – wspomniane wcześniej akustyczne szyby w przednich drzwiach sprawiają, że przy 140 km/h w kabinie można rozmawiać szeptem. Nowa aranżacja wnętrza – w topowych odmianach Homura i Homura Plus pojawiła się właśnie ta obłędna, brązowa tapicerka ze skóry Nappa w kolorze Tan , połączona z konfiguracją 6-osobową (dwa niezależne, kapitańskie fotele w drugim rzędzie z centralnym podłokietnikiem). Więcej bezpieczeństwa – na pokład trafił zaawansowany system awaryjnego wspomagania kierowcy DEA (Driver Emergency Assist) , który w razie zasłabnięcia lub utraty przytomności potrafi bezpiecznie, autonomicznie zatrzymać auto na skraju drogi. Fizyczne przyciski i ergonomia – za to będę Mazdę chwalił zawsze. Zamiast zmuszać kierowcę do klikania w ekran podczas jazdy po dziurach, Japończycy zostawili klasyczny panel klimatyzacji oraz kultowe pokrętło na tunelu środkowym do obsługi multimediów. Działa to intuicyjnie, szybko i bez odrywania wzroku od jezdni.

REKLAMA

Cena Mazdy CX-80 i jesienne promocje 2026. Ile trzeba wyłożyć na stół?

Przejdźmy do konkretów, bo w salonach Mazdy zrobiło się ostatnio bardzo ciekawie pod kątem finansowym. Katalogowo cennik Mazdy CX-80 z silnikiem 3.3 e-Skyactiv D (254 KM) AWD zaczyna się w okolicach 280 800 – 285 900 zł za bogato wyposażoną wersję Exclusive-Line, a za topowe warianty Homura Plus czy Takumi Plus trzeba wyłożyć około 325–332 tys. zł.

Tyle teoria. W praktyce obowiązują jesienne promocje Mazdy potrafią mocno odchudzić rachunek. Klienci wybierający flagową Mazdę CX-80 z tegorocznej produkcji (rocznik 2026) mogą liczyć na pakiet korzyści o wartości nawet 30 000 zł (a jeśli w salonie trafi się jeszcze sztuka z rocznika 2025, rabat sięga aż 45 000 zł).

REKLAMA

Czy Mazda CX-80 na paliwie HVO100 to przyszłość motoryzacji? Pewnie nie zastąpi samochodów elektrycznych w zatłoczonych centrach miast, ale po zrobieniu 800 kilometrów na trasie Warszawa – Wrocław jestem pewien jednego: skreślanie nowoczesnych silników wysokoprężnych było ogromnym błędem.