Sezon na utrudnienia w lotnictwie trwa w najlepsze. Przez całą Europę przetacza się fala strajków i protestów, które rykoszetem odbijają się na podróżnych. Niestety, ale 23 listopada czekają nas kolejne poważne utrudnienia. Na lodzie zostanie prawie 60 tys. podróżnych.
Narzekanie na spokój w lotnictwie chyba nikomu nie grozi – w tym roku strajki sparaliżowały loty w Europie, a połączenia z Polski odwołano już nie raz. 11 listopada problemy pojawiły się na lotniskach w Hiszpanii, gdzie raj Polaków stanął w długi weekend. Chwilę później strajk generalny opanował Rzym, a teraz przyszedł czas na utrudnienia w kolejnej europejskiej stolicy. 23 listopada protesty opanują Brukselę. Problemem będzie tam nawet wywóz śmieci, a w fatalnej sytuacji znalazły się oba tamtejsze lotniska. Wiadomo już, że spora część lotów z i do Polski się nie odbędzie.
Masowe odwołania lotów w poniedziałek 23 listopada. 60 tys. pasażerów uziemionych
W poniedziałek strajk generalny obejmie Belgię, a najbardziej odczują to mieszkańcy Brukseli. Tym razem kolej będzie działała, ale wiadomo już, że wstrzymany zostanie odbiór śmieci. Problemy mogą dotyczyć także komunikacji w stolicy, ponieważ demonstranci sprzeciwiający się polityce społeczno-gospodarczej rządu federalnego wyjdą na ulice utrudniając ruch.
Do strajku postanowiła dołączyć także część kontrolerów ruchu lotniczego na stołecznym lotnisku Zaventem, a to oznacza ogromne utrudnienia w podróżach. "Z głębokim żalem przyjęliśmy fakt, że nasi pasażerowie muszą ponownie ponieść konsekwencje strajku, podobnie jak nasi koledzy, którzy teraz będą niestrudzenie pracować nad zarządzaniem dużą liczbą odwołanych lotów i minimalizowaniem niedogodności dla naszych klientów" – poinformował port w swoim oświadczeniu.
Strajk na lotnisku ma rozpocząć się o godzinie 7:00 i potrwać aż do godziny 21:00. Zgodnie z wyliczeniami portu, który działa od 6:00 do 22:00, w poniedziałek miało się na nim pojawić ok. 60 tys. pasażerów. Zdecydowana większość z nich tego dnia nigdzie nie poleci, a na liście odwołanych lotów są niestety te do Polski. Na domiar złego w tych samych godzinach strajki obejmą także lotnisko Charleroi, które obsługuje tanich przewoźników, co tylko pogłębi transportowy kryzys.
Masowe odwołania lotów w Brukseli. LOT, Wizz Air i Ryanair nie polecą do Polski
Z systemu lotniska Zaventem wynika, że w poniedziałek zostaną odwołane loty PLL LOT – to nie pierwszy raz, gdy przez strajk generalny w Belgii linie lotnicze odwołują rejsy. Chodzi o połączenia z Brukseli do Warszawy zaplanowane na godziny 7:50, 10:30, 13:30 i 19:55. LOT nie poleci także ze stolicy Belgii do Gdańska o 20:10. Odwołań należy spodziewać się także na trasach do Brukseli. Więcej szczęścia mogą mieć pasażerowie linii Brussels Airlines. Z aktualnego rozkładu (stan na niedzielę 22 listopada o godzinie 12:00) zgodnie z planem mają odbyć się loty do Krakowa (godzina 10:50) i Warszawy (godzina 15:20).
A co z tanimi przewoźnikami? Zagrożony jest lot Wizz Aira z Lotniska Chopina w Warszawie, a także połączenie powrotne z portu Charleroi. W gorszej sytuacji jest Ryanair. W jego rozkładzie były loty do Brukseli z Krakowa, Warszawy (Lotnisko Chopina), a także z Wrocławia. Ponieważ port poinformował, że całkowicie wstrzyma działanie na czas strajku, żaden z zaplanowanych lotów najpewniej się nie odbędzie.
Dokładnych informacji na temat statusu lotów należy szukać w aplikacji przewoźnika, a także na mailu, gdzie mogły już wpłynąć informacje o odwołanych lub przełożonych lotach. Dla tych, którzy już sprawdzali, jak otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot lub odwołany lot, mamy złą wiadomość. Brak połączenia nie jest w tym przypadku winą przewoźnika, więc – zgodnie z prawami pasażera linii lotniczych – podróżnym nie należy się rekompensata pieniężna.