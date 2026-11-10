W nocy z 10 na 11 listopada 2026 roku w Hiszpanii rozpocznie się wielki strajk, który znacząco wpłynie na zwiedzanie. Fot. Marc Bruxelle/Shutterstock

Planowaliście podróż do Hiszpanii na długi weekend? Przygotujcie się na poważne utrudnienia. Już 11 listopada w dziesiątkach miast szykuje się potężny strajk. Liczne demonstracje to dopiero początek. Wiele obiektów może być zwyczajnie zamkniętych, co może znacząco wpłynąć na zwiedzanie. Problemy napotkacie także w transporcie publicznym.

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Bezpośrednim zapalnikiem, który doprowadził do wrzenia i pierwszych protestów, była niedawna, bulwersująca sprawa z Madrytu. 87-letnia mieszkanka Maricarmen Abascal została eksmitowana z lokum, które zajmowała przez 70 lat. Dwie największe centrale związkowe w kraju – CCOO oraz UGT, zrzeszające łącznie ponad 2 miliony pracowników – natychmiast poparły wówczas lokalne związki lokatorskie organizujące tamte pikiety. Co więcej, zapowiedziały wspólny, wielki protest na 11 listopada. Przyłączyły się też niemal wszystkie branżowe związki zawodowe.

24-godzinny strajk generalny w Hiszpanii. Zacznie się już po północy

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, tuż po północy z wtorku na środę (z 10 na 11 listopada 2026 roku) rozpocznie się 24-godzinny strajk. Głównymi postulatami protestujących są: powszechny dostęp do mieszkań w przystępnych cenach, godne wynagrodzenia i poprawa jakości usług publicznych.

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Rząd próbował już reagować na kryzys mieszkaniowy – premier Pedro Sánchez zapowiadał m.in. opodatkowanie mieszkań w Hiszpanii kupowanych przez obcokrajowców spoza UE.

Najnowsze doniesienia o strajku to kluczowa informacja nie tylko dla mieszkańców, ale i dla wszystkich turystów, którzy zaplanowali w tym okresie przeloty, przejazdy lub są już na miejscu. To nie pierwszy poważny problem w Hiszpanii, którego konsekwencje odczują turyści – wcześniej strajkowali m.in. pracownicy hoteli na Wyspach Kanaryjskich.

Sygnały o planowanej akcji warto potraktować bardzo poważnie, by zapobiec utknięciu na dworcu lub utracie rezerwacji. Na co należy się przygotować i jakie obiekty mogą być zamknięte?

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Utrudnienia na 11 listopada. Transport, apteki i demonstracje

Planowaliście spędzić długi weekend w Hiszpanii? Możliwe, że będziecie musieli nieco zmienić plan zwiedzania. Niewykluczone też, że Ryanair i Wizz Air masowo odwołają loty na długi weekend, jeśli do protestu dołączy obsługa naziemna lotnisk. Największych zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu należy spodziewać się w sektorze ochrony zdrowia i transportu publicznego. Przez pełną dobę strajkować będą między innymi maszyniści państwowego przewoźnika kolejowego Renfe.

Zgodnie z oficjalnymi ustaleniami, zarówno we wtorek, jak i w środę zapewniono gwarantowane kursowanie około 72 proc. połączeń kolei dużych prędkości oraz tras dalekobieżnych, 65 procent składów regionalnych, a także 75 proc. pociągów podmiejskich w godzinach szczytu (oraz połowę kursów poza szczytem).

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W przypadku aptek i przychodni, większość z nich będzie w tym czasie funkcjonować w trybie awaryjnym, czyli tak jak w niedziele czy dni świąteczne. Dodatkowym utrudnieniem w dziesiątkach hiszpańskich miast będą masowe demonstracje uliczne.

Zamknięte muzea i zalecenia ambasady. O czym podróżni muszą pamiętać?

Niestety sytuacja wpłynie również na sektor usługowy oraz atrakcje turystyczne. Jak informuje polska ambasada, w trakcie wielkiego strajku zamknięte mogą być niektóre muzea, restauracje, kawiarnie czy sklepy – o tym, że ambasada wydała pilny komunikat polskiej ambasady w sprawie Hiszpanii, pisaliśmy już w ubiegłym tygodniu. Z tego powodu warto wcześniej zadbać o podstawowe zapasy i elastycznie dostosować swoje codzienne plany.

Zaleca się unikanie rejonów, w których pojawią się demonstracje i zgromadzenia. Warto również z wyprzedzeniem sprawdzić alternatywne opcje transportu, takie jak przewozy prywatne, oraz na bieżąco monitorować komunikaty lokalnych służb i przewoźników.