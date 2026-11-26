Konrad Piosecki nie wytrzymał po słowa Doroty Kani, która stanęła w obronie Tomasza Sakiewicza. Fot. screen kadr z TVN24

Dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki zareagował na ostatni wpis Doroty Kani, która oskarżyła stację o dehumanizację wobec Tomasza Sakiewicza. Stanęła w obronie szefa Republiki, krytykując przy tym kilku wydawców.

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"To, co robi GW, Onet i TVN z Tomkiem Sakiewiczem jest działaniem żywcem wyjętym z podręcznika bezpieki: ośmieszyć i skompromitować. Kompletna dehumanizacja politycznego przeciwnika. Pokazywanie roznegliżowanego Tomka w mieszkaniu podczas nalotu policji, a teraz przez Kolendę i TVN pod płaszczykiem troski o protestujących pod TK jest zwykłą nikczemnością" – napisała Dorota Kania na platformie X.

Dorota Kania o "metodach III Departamentu" wobec Tomasza Sakiewicza

Przypomnijmy, że w maju tego roku do mieszkania Tomasza Sakiewicza faktycznie weszła policja w związku z wcześniejszym zgłoszeniem o "zagrożeniu życia". Szef Republiki był wówczas bez spodni. "Przebierałem się, mieliśmy wychodzić" – tłumaczył później. Urywki tamtych scen pokazywała też jego stacja. Natomiast Kania, wspominając o Katarzynie Kolendzie-Zaleskiej, miała najprawdopodobniej na myśli jej ostatnią wypowiedź na antenie TVN. Dziennikarka mówiła wtedy o poświęceniu protestujących seniorów pod TK i zestawiła to z ostatnimi zdjęciami Sakiewicza z salonu kosmetycznego.

"Można się z Sakiewiczem nie zgadzać, można go krytykować, ale stosowanie metod III Departamentu jest wcielaniem w życie przemysłu pogardy. Resortowe dzieci w pełnej okazałości. Nie pracuję w Republice od 6 lat, nic mnie z tą stacją nie łączy (poza sentymentem) jednak trudno przejść obojętnie obok takiej 'operacji" – dodała w swojej publikacji Kania.

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Wobec tych słów nie mógł przejść obojętnie dziennikarz stacji Konrad Piasecki. "Dehumanizacja? Definiowanie wrogów jako zdrajców, sprzedawczyków, targowiczan, ubieranie ich w nazistowskie i ZOMO-wskie mundury, tropienie PRL-owskich korzeni do trzeciego pokolenia jest ok, a facet na kosmetycznej kozetce to metody bezpieki? Rachunek sumienia najpierw zróbcie" – przyznał.

Co dokładnie powiedziała Kolenda-Zalewska?

Przypomnijmy, że ostatnio Katarzyna Kolenda-Zaleska zrobiła zdjęcie Tomaszowi Sakiewiczowi w salonie kosmetycznym w centrum handlowym położonym niedaleko siedziby Trybunału Konstytucyjnego (trwa tam protest, a ostatnio warszawski ratusz postawił sprawę jasno i nie zgodził się na jego przedłużenie).

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– Zobaczyłam taką scenę i postanowiłam ją zarejestrować. Kiedy mówi się o zamachu stanu, upadku demokracji i represjach, ta fotografia niespecjalnie do tego pasuje – komentowała dziennikarka. I wspomniała, że regularnie pojawia się w okolicach Trybunału, aby obserwować protesty i rozmawiać z ich uczestnikami, wśród których są seniorzy z krzyżami i różańcami.