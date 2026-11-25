Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Urzędnicy postawili sprawę jasno. Fot. PawelCebo/shutterstock

Zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie nie będzie mogło trwać dłużej niż do 30 listopada. Ratusz odmówił organizatorom przedłużenia zgody. W uzasadnieniu wskazał na skargi mieszkańców, utrudnienia w ruchu i możliwe problemy z bezpieczeństwem.

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Urzędnicy zwrócili uwagę, że protest zajmuje część jezdni, co utrudnia poruszanie się po okolicy. Ich obawy dotyczą również ewentualnych zakłóceń porządku publicznego oraz przejazdu służb porządkowych. Do ratusza wpłynęły też skargi od mieszkańców.

W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń nie może naruszać praw innych osób. "Szanując wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, należy pamiętać, że taka sama wolność przysługuje innemu człowiekowi, co wiąże się z poszanowaniem praw innych osób" – napisano.

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Decyzja ratusza. Protestujący muszą opuścić al. Szucha do 30 listopada

Organizatorzy mogą zakwestionować rozstrzygnięcie w sądzie. Na złożenie odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie mają 24 godziny.

Zgodnie z decyzją stołecznych władz protestujący będą musieli opuścić zajmowany teren najpóźniej 30 listopada. Miasto chce w ten sposób przywrócić swobodny przejazd al. Szucha i ograniczyć niedogodności dla osób mieszkających w tej okolicy. Ratusz zwraca też uwagę na bezpieczeństwo oraz utrudnienia, jakie zgromadzenie może powodować dla służb.

Sprawa protestu nabrała nowego wymiaru w poniedziałek. Anna Korwin-Piotrowska zaprosiła do siedziby Trybunału Konstytucyjnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz komendanta stołecznego policji insp. Krzysztofa Ogrońskiego. Chciała porozmawiać z nimi o odblokowaniu wjazdu na teren instytucji.

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W swoim oświadczeniu sędzia podkreśliła, że Trybunał jest organem władzy publicznej, a jego niezakłócona praca ma znaczenie dla funkcjonowania państwa prawa. Zwróciła też uwagę na problemy osób, które chcą dostać się do budynku w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Korwin-Piotrowska stwierdziła, że utrudniony dostęp do Trybunału narusza prawo obywateli do sądu. Podkreśliła też,że trzeba znaleźć rozwiązanie, które pozwoli organizować protesty, a jednocześnie zapewni TK możliwość normalnej pracy. Podczas zapowiadanego spotkania miały zostać ustalone zasady przywrócenia dostępu do budynku i wjazdu na jego teren.

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Demonstracje przed siedzibą TK rozpoczęły się 18 września. Uczestnicy sprzeciwiają się przejęciu instytucji przez sędziów wybranych przez Sejm. Na miejscu rozstawiono namioty i scenę, które blokują wjazd na teren Trybunału.

Kryzys wokół TK

Jak pisaliśmy w naTemat, konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego zaostrzył się 30 października. Tego dnia Anna Korwin-Piotrowska zarządziła miesięczną przerwę w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego, prezesa TK, oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Wówczas Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do kraju (samolot Nawrockiego nagle zawrócił nad Hiszpanią). Prezydent uznał, że doszło do "siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa". Po rozmowie ze Zbigniewem Kapińskim w Pałacu Prezydenckim Nawrocki pojechał do TK. Przy wejściu doszło do nocnych przepychanek w TK między prezydentem a grupą sędziów.