Porsche odpala własne Mistrzostwa Polski. To będzie rewolucja w rodzimym motorsporcie Materiały prasowe Porsche Polska

Polski motorsport przez lata miał jeden zasadniczy problem: ogromną przepaść między amatorskim upalaniem na track dayach a profesjonalnym ściganiem za wielkie pieniądze za granicą. Teraz wchodzi Porsche Polska i wywraca stolik. Oficjalnie rusza Porsche Sprint Challenge Poland, czyli pierwsza w historii seria rangi Mistrzostw Polski, w której kierowcy wsiądą do identycznych, wyścigowych Porsche 911.

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Podczas oficjalnej prezentacji w Porsche Centrum Warszawa Wawer pokazano maszynę, która od sezonu 2027 będzie rozpalać emocje kibiców. Mowa o fabrycznie przygotowanej wyścigówce, w której o kolejności na mecie nie decyduje grubość portfela włożonego w tuning, ale czysta technika jazdy i chłodna głowa.

Wyścigówka bez kompromisów. Co potrafi Porsche 911 Cup?

Seria będzie rozgrywana w formule "one-make". W praktyce oznacza to jedno: każdy dostaje dokładnie taki sam sprzęt. Na pola startowe wyjadą najnowsze Porsche 911 Cup generacji 992.2.

Pod tylną pokrywą pracuje tu klasyka gatunku, czyli 4-litrowy, wolnossący silnik typu boxer. Generuje on 520 KM, a cała ta moc trafia na koła za pośrednictwem 6-biegowej, sekwencyjnej skrzyni biegów prosto z działu Porsche Motorsport. Nad tym, by nikt nie kombinował przy regulaminie, będą czuwać sędziowie techniczni działający według wyśrubowanych przepisów PZM i FIA.

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Co ważne, to nie jest żadna lokalna wydmuszka. Porsche Sprint Challenge Poland zostało wpisane w oficjalną piramidę wyścigową marki z Zuffenhausen. To bezpośredni przedsionek do wielkiego świata, włącznie z prestiżowym Porsche Mobil 1 Supercup, który towarzyszy weekendom Formuły 1.

Jak podkreśla szef polskiego oddziału marki Wojciech Grzegorski, co najmniej dwadzieścia aut na starcie gwarantuje stawkę, w której każdy punkt trzeba będzie wyszarpać na torze, a tytuł Mistrza Polski nabierze zupełnie nowej, realnej wartości sportowej.

Kalendarz na sezon 2027. Nie tylko Tor Poznań

Organizatorzy nie zamknęli się wyłącznie na krajowym podwórku. Pierwszy sezon Porsche Sprint Challenge Poland to pięć weekendów wyścigowych. Trzy z nich odbędą się u nas, na Torze Poznań, ale dwa razy kierowcy wyjadą na obiekty znane z międzynarodowych serii GT i Formuły 1.

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Tak prezentuje się pełny rozkład jazdy na 2027 rok:

13–15 maja : Tor Poznań (inauguracja sezonu) 10–12 czerwca : Tor Poznań 5–7 sierpnia : Slovakia Ring (Słowacja) 16–18 września : Tor Poznań 7–9 października : Hungaroring (Węgry – wielki finał)

Formuła każdego weekendu jest napakowana jazdą pod korek. Kierowcy zaliczą treningi, dwie sesje kwalifikacyjne, dwa 30-minutowe sprinty oraz godzinny wyścig długodystansowy. Łącznie daje to ponad 150 minut czystej walki koło w koło na najwyższych obrotach.

Zespoły nie zostaną z tym same, bo na miejscu będzie zaplecze części oraz certyfikowani inżynierowie Porsche Motorsport, a wszyscy pojadą na identycznym pakiecie opon.

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Dwa tytuły Mistrza Polski do zgarnięcia

Stawka jest podwójna. Na koniec sezonu 2027 poznamy dwóch oficjalnych Mistrzów Polski Porsche Sprint Challenge Poland – osobno w klasyfikacji Sprint oraz w klasyfikacji Endurance. Regulamin punktowy ułożono tak, by premiować regularność i czystą jazdę, więc pojedynczy "złoty strzał" nie wystarczy do zgarnięcia pucharu.