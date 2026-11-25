1156 KM w rodzinnym SUV-ie. Oto najmocniejsze Porsche w historii niemieckiej marki Fot. naTemat.pl

Ponad 1150 koni mechanicznych, przyspieszenie do setki w 2,5 sekundy i możliwość ładowania bez użycia kabla. Porsche Cayenne Turbo Electric to najmocniejszy seryjnie produkowany samochód w historii niemieckiej marki. Co ciekawe, nie jest to sportowe coupé, a przestronny, rodzinny SUV. W najnowszym odcinku "6 rzeczy naTemat" przyglądamy się rozwiązaniom, które wyróżniają elektryczne Cayenne.

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Porsche otwiera kolejny rozdział w swojej historii. Elektryczne Cayenne nie tylko wyznacza nowe standardy osiągów w gamie producenta, ale również pokazuje, jak zaawansowane technologie mogą zmienić sposób, w jaki korzystamy z samochodów na co dzień.

Osiągi godne supersamochodu

Dwa silniki elektryczne w wersji Turbo generują maksymalnie 1156 KM i 1500 Nm momentu obrotowego przy aktywnej funkcji Launch Control. Pierwsza setka pojawia się na liczniku po zaledwie 2,5 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 260 km/h.

Jeszcze kilka lat temu takie parametry kojarzyły się przede wszystkim z najbardziej ekskluzywnymi supersamochodami. Dziś oferuje je SUV, którym można wybrać się na rodzinne wakacje.

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Jednym z najciekawszych rozwiązań nowego Cayenne jest technologia ładowania. Akumulator o pojemności brutto 113 kWh oraz architektura 800 V pozwalają na ładowanie z mocą sięgającą 400 kW. W optymalnych warunkach uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. zajmuje około 16 minut.

Porsche poszło jednak o krok dalej, oferując opcjonalne ładowanie indukcyjne o mocy 11 kW. Wystarczy zaparkować nad specjalną płytą, by rozpocząć ładowanie bez konieczności podłączania przewodu.

Czy można oszukać fizykę?

Opcjonalny system zawieszenia Porsche Active Ride aktywnie kontroluje pracę każdego koła, ograniczając przechyły nadwozia podczas pokonywania zakrętów oraz nurkowanie przodu przy hamowaniu. Z kolei tylna oś skrętna ułatwia manewrowanie tym niemal pięciometrowym SUV-em.

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Mimo imponujących osiągów Cayenne nie traci swojego praktycznego charakteru. Ponad trzy metry rozstawu osi zapewniają pasażerom przestronne wnętrze, a do dyspozycji podróżujących pozostaje 781-litrowy bagażnik oraz dodatkowe 90 litrów przestrzeni pod przednią maską.

Nowoczesność widać również w kokpicie. Zakrzywiony centralny ekran, cyfrowe zegary, opcjonalny wyświetlacz dla pasażera czy panoramiczny dach z regulowaną przezroczystością to tylko część dostępnych rozwiązań. Co ważne, Porsche nie zrezygnowało z fizycznych przycisków do obsługi klimatyzacji czy pokrętła regulacji głośności.

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Ile kosztuje elektryczne Porsche Cayenne?

Ceny podstawowej wersji Cayenne Electric zaczynają się od 446 tys. zł, natomiast za odmianę Turbo Electric trzeba zapłacić co najmniej 727 tys. zł. Co istotne, elektryczne Cayenne nie zastępuje wersji spalinowych, które nadal pozostają w ofercie producenta.

Jak najmocniejsze Porsche w historii sprawdza się w praktyce? Czy tak imponujące osiągi można pogodzić z komfortem i funkcjonalnością rodzinnego samochodu?