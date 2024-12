Kolejna awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński grzmiał o "wielkiej zbrodni"

We wtorek 10 grudnia przypada kolejna miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Z tej okazji Jarosław Kaczyński, wraz z innymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, złożył kwiaty pod pomnikiem ofiar w Warszawie. Na miejscu wygłosił też pełne emocji przemówienie. – 14 lat i osiem miesięcy temu doszło do wielkiej zbrodni, do zamachu, który wiózł delegację polską z prezydentem RP, moim bratem – powiedział.