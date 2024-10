Rok 2011 na zdjęciach

[b]Zapraszam[/b] na drugą część podsumowania roku, obejmującą okres od maja do sierpnia 2011 roku. Podobnie jak w pierwszym zestawieniu, znajdziecie kilka fotografii związanych z sytuacją w krajach arabskich. Ponadto pojawią się ujęcia z ogarniętej kryzysem Grecji oraz protesty „oburzonych”. Maj zdominowany został informacją, przekazaną przez przedstawicieli USA, o śmierci Osamy bin Ladena. W lipcu byliśmy świadkami zabójstw dokonanych przez Andersa Breivika; skandalu związanego z magnatem prasowym – Rupertem Murdochiem; wreszcie, na mapie pojawiło się nowe państwo – Republika Południowego Sudanu. Sierpień w agencjach fotograficznych, to w dużej mierze zamieszki w Londynie, do których doszło w następstwie zastrzelenia przez policję 29-letniego mężczyzny.