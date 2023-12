Tusk odczytał list samobójcy. Suicydolożka: Tak się nie robi. To może wywołać efekt Wertera

Beata Pieniążek-Osińska

– Nie odczytuje się listu samobójcy, bo to może zachęcić innych do targnięcia się na swoje życie – ostrzega suicydolożka Halszka Witkowska. Donald Tusk we wtorek w swoim exposé odczytał list mężczyzny, który sześć lat temu dokonał samospalenia w proteście przeciwko władzy PiS.