"Coś" na udzie zaczęła zakrywać plastrami. Okazało się, że to był rak

Pacjenci, słysząc diagnozę "nowotwór", szukają wiarygodnych informacji o tym, jak i gdzie się leczyć. Phanie/ East News

Plaster nie przykryje problemu

Otrzymanie diagnozy nowotworowej jest momentem zwrotnym w życiu wielu pacjentów, a głównymi odczuciami, które im towarzyszą, są najczęściej lęk, niewiedza i poczucie zagubienia. Badanie społeczne zrealizowane przez stowarzyszenie PARS (Polskie Amazonki Ruch Społeczny) w 2023 r. na grupie ponad 1000 pacjentek z rakiem piersi wykazało, że aż dla 90 proc. z nich świadomość i wiedza dotyczące procesu diagnozy i leczenia mają istotny wpływ na życie w trakcie choroby.

W początkowej fazie choroby często dochodzi jednak do wyparcia problemu.

Tak było w przypadku Ewy, jednej z bohaterek kampanii "Plaster na raka", która chorowała na czerniaka.

– Plaster na raka w moim przypadku na początku był symbolicznym "zakryciem" problemu. Chciałam, choć na chwilę móc nie myśleć o tym, że "coś" niepokojącego pojawiło się na moim udzie. Nakleiłam plaster. Jak się niedługo potem okazało… na raka – opowiada Ewa, jedna z bohaterek kampanii.

I przekonuje, że nie można bagatelizować i odsuwać problemu, ale "trzeba działać".

Jak radzić sobie z diagnozą i leczeniem?

Historia Ewy zainspirowała PARS do kampanii "Plaster na raka". "Plaster" ma tu jednak znaczenie pozytywne. Może być sposobem na poradzenie sobie z diagnozą i leczeniem.

Tak było w przypadku innych bohaterów kampanii, dla których taką rolę pełniły pasje, m.in. jazda na rowerze, podróże, kontakt z naturą czy towarzystwo najbliższych. Wszystkie historie dostępne są na stronie www kampanii (link).

Centrum Kryzysowe działa już od roku

Plastrem na poczucie zagubienia i dezinformacji może być też działające już od roku Centrum Kryzysowe uruchomione przez PARS (www.centrumkryzysowe.org.pl). W tym czasie skorzystało z niego ok. 50 tys. osób.

To platforma, na której pacjent i jego bliscy mają dostęp do stale aktualizowanej wiedzy medycznej, ale podanej w przystępny i zrozumiały dla każdego sposób.

Co istotne, informacje dostępne na stronie przygotowują praktykujący lekarze, eksperci w swoich dziedzinach. Ponadto można tam znaleźć również wsparcie psychologiczne oraz socjalne, a także adresy referencyjnych ośrodków, które mogą kompleksowo diagnozować, leczyć i rehabilitować.

W prosty sposób przedstawiono też ścieżki pacjenta w konkretnych nowotworach, gdzie znaleźć można informacje m.in. o objawach, diagnozie, gdzie rozpocząć i jak wygląda leczenie, o nawrotach czy opiece paliatywnej.

Platforma na początku zawierała ścieżki dotyczące trzech nowotworów. Dziś jest już ich jedenaście, a dotyczą m.in. raka piersi, płuca, jajnika, skóry, czy nowotworów hematologicznych. W planach są już kolejne.

– Dzięki udzieleniu dostępu do merytorycznej wiedzy i odpowiedzi na pytania nurtujące pacjentów możemy zmniejszać ich poczucie zagubienia i lęku w tym wymagającym dla nich czasie. To niezwykle ważne, aby korzystali z rzetelnych i aktualnych źródeł informacji, takich jak Centrum Kryzysowe, w którego tworzenie zaangażowani są lekarze specjaliści – mówi dr Marcin Rymko, koordynator oddziału hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu oraz specjalista tworzący treści na platformę Centrum Kryzysowe.

– Stale się rozwijamy i na kolejny rok działalności Centrum Kryzysowego, oprócz kampanii "Plaster na raka", mamy zaplanowany rozwój nowych obszarów. Rak endometrium i szyjki macicy uzupełnią nam wszystkie nowotwory kobiece. Dodatkowo zostaną opracowane materiały na temat raka nerki, chłoniaka Hodgkina, raka tarczycy, nowotworów głowy i szyi, raka jelita grubego, raka prostaty i raka pęcherza moczowego – zapowiada Magdalena Knefel z PARS.

Na stronie znajdzie się już wkrótce także baza kontaktów do koordynatorów onkologicznych w poszczególnych ośrodkach. Koordynator onkologiczny dołączy też do specjalistów obsługujących bezpłatną infolinię (22 105 55 30).

Budowanie odporności psychicznej

Z kolei w ramach kampanii społecznej "Plaster na raka" dostępne będą warsztaty online dla pacjentów i bliskich, na których zostanie poruszony temat odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem.

Każdego 18. dnia miesiąca można będzie wysłuchać nowego odcinka podcastu "Życie z plusem", czyli rozmów o tym, co daje siłę, by odnaleźć swoje plusy, niezależnie od sytuacji. Wśród rozmówców znaleźli się m.in. Elżbieta Kozik, prezes PARS, która chorowała na raka piersi, Grzegorz Rakowiecki, jeden z pomysłodawców Rajdu po Zdrowie dla pacjentów hematologicznych, który choruje na szpiczaka oraz Joanna Górska, dziennikarka i autorka książek "Przeżyć raka, i co dalej?" i "Dziad. On silny, my silniejsi".

Kampania "Plaster na Raka" zainicjowana przez stowarzyszenie PARS jest jednym z elementów rozwoju Centrum Kryzysowego. Celem jest nie tylko zmniejszenie poczucia lęku i zagubienia u pacjentów, ale również zbudowanie ich odporności psychicznej i pomoc w przejściu przez proces leczenia.