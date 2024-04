"Mamy to" – powiedziała minister Zdrowia Izabela Leszczyna przedstawiając w środę (10.04) szczegóły programu in vitro finansowanego z pieniędzy publicznych, który ruszy 1 czerwca. Program zaplanowano do końca 2028 r., a co roku na realizację przeznaczone zostanie 500 mln zł. Kto będzie mógł skorzystać z programu? Ile prób zostanie sfinansowanych?





Rusza rządowy program refundacji in vitro! Kto może skorzystać i na jakich zasadach?

Beata Pieniążek-Osińska

"Mamy to" – powiedziała minister Zdrowia Izabela Leszczyna przedstawiając w środę (10.04) szczegóły programu in vitro finansowanego z pieniędzy publicznych, który ruszy 1 czerwca. Program zaplanowano do końca 2028 r., a co roku na realizację przeznaczone zostanie 500 mln zł. Kto będzie mógł skorzystać z programu? Ile prób zostanie sfinansowanych?