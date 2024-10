16 października resort zdrowia słowami minister Leszczyny poinformował, że szczepionki dotarły do Polski i rozpoczyna się ich dystrybucja, a Centrum e-Zdrowia będzie sukcesywnie wystawiało skierowania na szczepienia w Internetowym Koncie Pacjenta. Za szczepienia zapłaci Ministerstwo Zdrowia, dla pacjentów będą one darmowe. Izabela Leszczyna do szczepień zachęca szczególnie osoby z grup ryzyka.

W rozmowie w radiu TOK FM szefowa resortu przypomniała, że według ekspertów COVID-19 stał się coroczną infekcją jak grypa i RSV, a objawy wariantu, z którym mamy do czynienia w tym roku (XEC - przyp. red.) to silne, ale krótkotrwałe, kilkudniowe przeziębienie.

Aktualne dane wskazują, że od początku roku do 30 września 2024 r. było ponad 205 tysięcy zachorowań na COVID-19. Nie wiadomo jednak, ile jest ich naprawdę, ponieważ podana liczna dotyczy tylko przypadków stwierdzonych przez lekarza, a tym samym zaraportowanych do systemu.

– U wielu osób być może Covid będzie przebiegał rzeczywiście stosunkowo łagodnie, ale zawsze będzie pewien trudny do określenia odsetek osób, u których tak wcale być nie musi i np. może się zdarzyć, że będą one hospitalizowane. To dotyczy zwłaszcza osób z wielochorobowością, seniorów czy kobiet w ciąży. Zatem jeśli możemy się przed czymś, przynajmniej w pewnym stopniu zabezpieczyć i to za darmo, to pytanie, czemu tego nie robimy? To pytanie retoryczne, nie znajdziemy na nie odpowiedzi – konkluduje dr Dzieciątkowski.